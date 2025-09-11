Ralf Schumacher is in het verleden lang niet altijd positief geweest over Max Verstappen, maar kan nu niet anders dan Mercedes-teambaas Toto Wolff gelijk geven: de Nederlander maakte afgelopen weekend in Monza zelf het verschil.

Max Verstappen schreef zondag op zeer dominante wijze de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur rekende in de openingsfase af met Lando Norris en reed vervolgens in hoog tempo weg bij de rest van het veld. Het is de derde overwinning van het seizoen voor de viervoudig wereldkampioen, wat nog maar eens onderstreept dat het materiaal waarmee hij het moet doen, het aflegt ten opzichte van de concurrentie dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Wolff vol lof over Verstappen

Ook Schumacher geeft toe

De zege van Verstappen heeft dan ook bij veel analisten en experts grote indruk gemaakt. Maar ook Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt de loftrompet: "Vandaag liet één coureur de rest van het veld er belachelijk uitzien", klinkt het bij"Ze moeten zich echt afvragen wat hij anders doet. Wij waren niet competitief genoeg. Een vijfde en een achtste plaats zijn absoluut niet bevredigend."

Ralf Schumacher sluit zich aan bij de Oostenrijker: "Red Bull reed met een kleine vleugel", klinkt het in de podcast Boxengasse. "Daarmee wonnen ze enorm op de rechte stukken en bij het remmen. Maar je met ook eerlijk zijn. Toto Wolff verwoorde het na afloop van de race perfect: Max Verstappen maakte het verschil. Hij liet iedereen oud lijken in zijn Red Bull. En dan was er nog die inhaalactie [op Lando Norris]. Daarmee zag je hoeveel ruimte hij hield om een beetje te spelen, want de meesten lukte het niet. Vooral niet als ze in vuile lucht reden."

Gerelateerd