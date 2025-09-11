Déze twee grote veranderingen helpen Verstappen bij Red Bull

In aanloop naar het raceweekend in Monza werd bekend dat Red Bull sinds de zomerstop een iets andere werkwijze hanteert. Dr. Helmut Marko wees al op de invloed van Laurent Mekies, en ook Max Verstappen bevestigde dat er hier en daar wat veranderd is, waardoor het beter aansluit bij het raceweekend.

Mekies is de opvolger van Christian Horner, die na de race in Silverstone uit zijn functie werd gezet. Horner gaf het team in 2005 een gezicht en onder zijn leiding werden alle wereldtitels bij Red Bull Racing binnengehaald. Toch zette in 2024 het verval van het team in, en Jos Verstappen verklaarde dat het team zou imploderen als Horner zou aanblijven. Diverse kopstukken zijn inmiddels vertrokken, en Red Bull wil terug naar de top, maar dan op een iets andere manier.

Artikel gaat verder onder video

Updates blijven komen voor Red Bull

Hoewel de teams zich voornamelijk bezighouden met de ontwikkeling van de 2026-wagen, heeft Red Bull sinds de Grand Prix van Oostenrijk nog steeds nieuwe onderdelen naar het circuit gebracht. In Zandvoort ging het om een nieuwe voorvleugel en een verbeterde vloer. In Monza werd de vloerrand aangepast en kwam er een speciale Monza-achtervleugel. De wagen is stabieler en vooral voorspelbaarder geworden, wat een positief effect heeft op het bandenbeheer.

Vrijdag wordt al met vol vermogen gereden

Daarnaast is Red Bull afgestapt van het sparen van de motor op de vrijdag. Voorheen reed het team op vrijdag met ongeveer 70 procent van het volle vermogen, maar dat is inmiddels van tafel geveegd. “Als je sneller rijdt, gedraagt de auto zich compleet anders. En daar leer je iets van. Je kunt niet altijd zomaar extrapoleren,” verklaart Marko bij Auto Motor und Sport. Ook de correlatie bij Red Bull was al een tijdje een aandachtspunt. Om dat probleem te verhelpen wordt er nu meer geluisterd naar de feedback van de coureurs in plaats van alleen te leunen op de data van de simulator. Verstappen gaf aan dat Mekies daarbij de juiste vragen weet te stellen.

Toch lijkt de opleving in Monza vooral van tijdelijke aard. Het circuit vergt weinig downforce, terwijl de MCL39 juist uitblinkt op circuits waar een hoog niveau van neerwaartse druk wordt gevraagd. De races in Singapore, Austin, Mexico-Stad en Abu Dhabi lijken daarom weer in het voordeel van McLaren te liggen.

Gerelateerd