close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bottas, Pérez, Cadillac, socials

VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special

VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special

Remy Ramjiawan

Voor het eerst sinds 2016 krijgt de Formule 1 weer 11 teams en 22 auto's op de grid. Cadillac maakt zijn F1-debuut met Bottas en Pérez achter het stuur. Maar dit gloednieuwe team begint volledig vanaf nul en dat kan problemen opleveren. In deze GPFans Special leggen we uit waarom.

Gerelateerd

Sergio Pérez Valtteri Bottas Cadillac 2026-reglement Cadillac F1 Team

Net binnen

Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden
Max Verstappen

Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden

  • 2 minuten geleden
'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'
Ferrari

'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'

  • 47 minuten geleden
Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Déze twee grote veranderingen helpen Verstappen bij Red Bull
Red Bull Racing

Déze twee grote veranderingen helpen Verstappen bij Red Bull

  • 2 uur geleden
Mekies moet Wolff gelijk geven: 'Gek project, maar het past perfect bij Red Bull'
Red Bull Ford

Mekies moet Wolff gelijk geven: 'Gek project, maar het past perfect bij Red Bull'

  • 2 uur geleden
VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special
VIDEO

VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
400.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x