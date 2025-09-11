VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special
VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special
Voor het eerst sinds 2016 krijgt de Formule 1 weer 11 teams en 22 auto's op de grid. Cadillac maakt zijn F1-debuut met Bottas en Pérez achter het stuur. Maar dit gloednieuwe team begint volledig vanaf nul en dat kan problemen opleveren. In deze GPFans Special leggen we uit waarom.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen
Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden
- 2 minuten geleden
Ferrari
'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'
- 47 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Red Bull Racing
Déze twee grote veranderingen helpen Verstappen bij Red Bull
- 2 uur geleden
Red Bull Ford
Mekies moet Wolff gelijk geven: 'Gek project, maar het past perfect bij Red Bull'
- 2 uur geleden
VIDEO
VIDEO | Waarom Cadillac's F1-debuut mogelijk lastiger wordt dan je denkt | GPFans Special
- 3 uur geleden
Veel gelezen
400.000+ views
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
200.000+ views
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
100.000+ views
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
75.000+ views
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus