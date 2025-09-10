Waarheid onthuld achter dominantie Verstappen? 'Ik kon de hele race pushen'

In de nieuwste aflevering van de GPFans Raceteam-podcast bespraken presentator Remy Ramjiawan en redacteur Lars Leeftink de verhoudingen in de Formule 1 na de Grand Prix van Italië. Waar McLaren dit seizoen vaak boven iedereen uitstak, was het in Monza juist Max Verstappen die met Red Bull de toon zette en McLaren weer met beide benen op de grond zette.

Volgens Leeftink zat het verschil vooral in de banden. "Het grootste voordeel dat McLaren heeft, is de manier waarop het de banden op de juiste temperatuur weet te houden. Normaal gesproken levert dat ze een enorme voorsprong op. Maar deze race was dat voordeel er totaal niet. Zoals Verstappen zelf zei: 'Ik kon de hele race lang volop pushen.' Dan komt het veld dichter bij elkaar en kan Verstappen juist uitblinken."

Was McLaren slecht of Red Bull gewoon goed?

Ramjiawan stelde vervolgens de logische vraag: was McLaren in Monza gewoon minder sterk, of was Red Bull simpelweg oppermachtig? Leeftink wijst vooral naar de koerswijziging binnen Red Bull sinds het vertrek van Christian Horner. "Marko zei na Monza dat er twee dingen veranderd zijn. Eerst waren ze veel te afhankelijk van de simulator en omdat daar problemen mee waren, sloegen de upgrades niet goed aan. Nu luisteren ze veel meer naar de feedback van Verstappen."

Red Bull kent grote veranderingen voor de vrijdag

Daarnaast is er ook op technisch vlak een switch gemaakt: "Op vrijdag zagen we normaal altijd dat Red Bull niet alles liet zien, omdat ze met verminderde motorstanden vooral data verzamelden. Maar nu heeft Laurent Mekies duidelijk gemaakt dat er vanaf vrijdag gewoon voluit wordt gereden. Zo weet het team direct waar het staat. Het valt dus wel op dat sinds Horner weg is, deze aanpak echt is veranderd."

