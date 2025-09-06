close global

Lando Norris, generic, 2025, Italian GP

Norris grijpt naast pole position en moet Verstappen voor zich dulden

Norris grijpt naast pole position en moet Verstappen voor zich dulden

Remy Ramjiawan
Lando Norris, generic, 2025, Italian GP

Lando Norris moet genoegen nemen met de tweede startplek voor de Grand Prix van Italië. De pole position ging namelijk naar Max Verstappen, en daarover is Norris eigenlijk niet verbaasd.

De McLarens waren het hele weekend al snel, maar de concurrentie zat niet ver achter de MCL39's. Verstappen liet op vrijdag ook al een aardige snelheid zien in zijn longruns, en zaterdagmiddag werd tijdens VT3 duidelijk dat het met de kwalificatiesnelheid ook wel goed zat. Toch moest het allemaal nog maar gebeuren. Waar Norris kortstondig de voorlopige pole position in handen had, was het uiteindelijk Verstappen die de snelste tijd neerzette. Wel hield Norris zijn teamgenoot achter zich, en voor de strijd om de titel is dat een belangrijk gegeven.

'Max is het hele weekend al snel'

Na afloop van de kwalificatie legt Norris uit dat het geen verrassing is dat Verstappen de snelste tijd wist neer te zetten: "Nee, Max is al het hele weekend snel. Dat is nooit een verrassing met Max. Het was een gemengde sessie voor mij: veel foutjes van mijn kant, maar het laatste rondje eruit persen, daar ben ik wel blij mee, met P2."

In Monza kunnen de coureurs goed slipstreamen tot aan de eerste bocht, en Norris is dan ook niet ontevreden: "Het resultaat hangt altijd af van hoe ík rij. Ik heb niet het idee dat ik het beste eruit heb gehaald, maar met P2 ben ik alsnog blij. P2 is geen verkeerde plek om te starten, maar natuurlijk wil je voor iedereen staan, inclusief mijn titelrivalen zoals Oscar. Goede positie voor morgen, en ik heb zin in de race."

Racepace Verstappen

Toch was de racepace van Verstappen ook niet slecht, en Verstappen inhalen is nooit makkelijk: "Onze kracht ligt normaal gesproken op zondag in de race, maar om Max voorbij te gaan, dat wordt een flinke kluif. We gaan het zien. Hun snelheid was ook erg sterk; ze rijden dezelfde rondetijden als wij. Ik verwacht geen magische dingen. De Ferrari's achter mij willen er waarschijnlijk snel langs. Het is een lange race, en er kan veel gebeuren."

