close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal

Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal

Remy Ramjiawan
Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

Fernando Alonso heeft niets op met de argumentatie om races in de toekomst in te korten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali opperde afgelopen weekend het plan om Grands Prix korter te maken, omdat dit volgens hem beter zou aansluiten bij de nieuwe generatie fans.

Onder leiding van Liberty Media, dat sinds 2017 eigenaar is van de commerciële rechten van de Formule 1, heeft de sport de afgelopen jaren een jonger publiek aangeboord. Mede dankzij de Netflix-docuserie Drive to Survive en de recent uitgebrachte F1-film is de fanbase flink verbreed. Waar de traditionele fans de huidige opzet van een Grand Prix gewend zijn, vreest Domenicali dat nieuwe fans afhaken door de lengte van de races. Daarom zou de F1 op termijn de duur van de wedstrijden willen aanpassen.

Antonelli: 'Kortere races verandert niet zoveel'

Tijdens de persconferentie in Monza liet Kimi Antonelli al weten weinig te zien in dat plan. Volgens hem zou de sport met kortere races overladen worden met nieuwe regels om het interessant te houden. “Ik denk niet dat het gaat werken. We hebben nu al races met één pitstop. Voor kortere wedstrijden zouden er allerlei extra regels moeten komen over pitstops, banden, enzovoort. Dat verandert in de praktijk niet veel,” aldus de jonge Italiaan.

Maatschappelijk probleem

Ook Alonso is geen voorstander, al benadrukt hij wel vertrouwen te hebben in Domenicali. “Stefano weet het beter dan wie dan ook. Als hij denkt dat het nodig is, zijn we met zijn beslissingen in goede handen,” stelt de Spanjaard. Toch trekt hij de vergelijking met andere sporten, waar de lengte van wedstrijden anno 2025 ook niet veranderd is: “Voetbalwedstrijden duren ook lang. Als ik voor de tv zit, kijk ik ook niet negentig minuten lang volledig geconcentreerd. Er zijn altijd momenten van afleiding. Niemand heeft het over zestig minuten wedstrijden. Het is een maatschappelijk probleem, niet zozeer een probleem van de sport. Voor mij is het niet nodig.”

Gerelateerd

Fernando Alonso Alonso Italian Grand Prix
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'
Hadjar in F1

Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'

  • 8 minuten geleden
Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal
Plannen Formule 1

Alonso hoort van plan om races in te korten en trekt vergelijking met voetbal

  • 41 minuten geleden
Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'
Lewis Hamilton

Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'

  • 1 uur geleden
'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'
FIA en F1

'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'

  • 1 uur geleden
Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race
Volle kalender

Domenicali bevestigt interesse Turkije, Duitsland en Portugal in organiseren F1-race

  • 2 uur geleden
Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x