Fernando Alonso heeft niets op met de argumentatie om races in de toekomst in te korten. Formule 1-CEO Stefano Domenicali opperde afgelopen weekend het plan om Grands Prix korter te maken, omdat dit volgens hem beter zou aansluiten bij de nieuwe generatie fans.

Onder leiding van Liberty Media, dat sinds 2017 eigenaar is van de commerciële rechten van de Formule 1, heeft de sport de afgelopen jaren een jonger publiek aangeboord. Mede dankzij de Netflix-docuserie Drive to Survive en de recent uitgebrachte F1-film is de fanbase flink verbreed. Waar de traditionele fans de huidige opzet van een Grand Prix gewend zijn, vreest Domenicali dat nieuwe fans afhaken door de lengte van de races. Daarom zou de F1 op termijn de duur van de wedstrijden willen aanpassen.

Antonelli: 'Kortere races verandert niet zoveel'

Tijdens de persconferentie in Monza liet Kimi Antonelli al weten weinig te zien in dat plan. Volgens hem zou de sport met kortere races overladen worden met nieuwe regels om het interessant te houden. “Ik denk niet dat het gaat werken. We hebben nu al races met één pitstop. Voor kortere wedstrijden zouden er allerlei extra regels moeten komen over pitstops, banden, enzovoort. Dat verandert in de praktijk niet veel,” aldus de jonge Italiaan.

Maatschappelijk probleem

Ook Alonso is geen voorstander, al benadrukt hij wel vertrouwen te hebben in Domenicali. “Stefano weet het beter dan wie dan ook. Als hij denkt dat het nodig is, zijn we met zijn beslissingen in goede handen,” stelt de Spanjaard. Toch trekt hij de vergelijking met andere sporten, waar de lengte van wedstrijden anno 2025 ook niet veranderd is: “Voetbalwedstrijden duren ook lang. Als ik voor de tv zit, kijk ik ook niet negentig minuten lang volledig geconcentreerd. Er zijn altijd momenten van afleiding. Niemand heeft het over zestig minuten wedstrijden. Het is een maatschappelijk probleem, niet zozeer een probleem van de sport. Voor mij is het niet nodig.”

