In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Cadillac bekend dat Valtteri Bottas en Sergio Pérez vanaf 2026 weer actief zijn in F1 als coureur van het nieuwe en elfde team in F1, postte Kelly Piquet nog een laatste vakantiefoto met Max Verstappen, voerde de FIA een wijziging door richting de Grand Prix van Nederland en deed Bradley Scanes een opvallend verhaal uit de doeken over Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Dit is de GPFans Recap van 26 augustus.

Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug

Het kersverse Formule 1-team van Cadillac begint steeds meer vorm te krijgen. Het Amerikaanse merk van General Motors heeft zojuist beide coureurs bekendgemaakt voor het debuut in 2026. Valtteri Bottas en Sergio Pérez zullen terugkeren op de grid van de koningsklasse. Meer lezen over de aankondiging en de plannen van het Amerikaanse team in 2026 en daarna? Klik hier!

FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) is met een kleine verandering gekomen voor de F1 Dutch Grand Prix, maar het kan grote gevolgen hebben. Deze wijziging wordt op het circuit van Zandvoort doorgevoerd en zal een impact hebben op de strategieën van de teams. Meer lezen over wat voor verandering de FIA heeft doorgevoerd richting het weekend in Zandvoort? Klik hier!

'Hadjar wil geen teamgenoot Verstappen worden, Red Bull kan hem dwingen'

Wordt het Yuki Tsunoda, Alex Palou of toch een eigen coureur van Racing Bulls of zelfs F2. De teamgenoot van Max Verstappen voor 2026 is nog niet zeker, maar Isack Hadjar zit in ieder geval niet op een promotie te wachten. Meer lezen over waarom Hadjar nog geen teamgenoot van Verstappen wil zijn bij Red Bull Racing en waarom het team de controle heeft? Klik hier!

Piquet deelt romantische foto met Verstappen tijdens vakantie met gezin

Voor Max Verstappen, Kelly Piquet en hun gezin zit de vakantie erop, want komend weekend staat de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort op het programma. Kelly Piquet blikt met een laatste post terug op een paar mooie weken. Meer lezen over de vakantie van Kelly Piquet en Max Verstappen en de foto zien? Klik hier!

Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021: "Dat was gewoon ingecalculeerd"

Max Verstappen kreeg tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo van 2021 een forse boete aan zijn broek. De coureur van Red Bull Racing had de achtervleugel aangeraakt van Lewis Hamilton, zijn toenmalige aartsrivaal. Dat gebeurde in parc fermé en dat is volgens de regels van de FIA verboden. Bradley Scanes, de coach van Verstappen, onthult nu dat Max dit expres had gedaan. Meer lezen over het verhaal van Scanes over 2021 en het gevecht tussen Verstappen en Hamilton? Klik hier!

Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"

De IndyCar Series hoopt internationaal te gaan in plaats van alleen maar racen in de Verenigde Staten en op de straten van het Canadese Toronto. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout ziet een race van de Amerikaanse klasse op het Circuit Zandvoort wel zitten en weet zeker dat er genoeg Nederlandse fans zijn om alle tribunes te vullen. Meer lezen over wat VeeKay te zeggen heeft over een potentiële race van IndyCar op het circuit in Zandvoort? Klik hier!

