BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug

Het kersverse Formule 1-team van Cadillac begint steeds meer vorm te krijgen. Het Amerikaanse merk van General Motors heeft zojuist beide coureurs bekendgemaakt voor het debuut in 2026. Valtteri Bottas en Sergio Pérez zullen terugkeren op de grid van de koningsklasse.

Begin februari 2023 besloot de FIA om het proces te starten om een elfde team voor de Formule 1 te vinden. Na vele aanmeldingen te hebben weggewuifd, bleef alleen Michael Andretti met zijn eigen Andretti Global als geschikte kandidaat over. Toch liep deze poging van Andretti stuk - waarom is officieel niet bekend, maar naar verluidt was Formula One Management (FOM) niet onder de indruk van de nogal directe uitspraken en aanpak van de IndyCar-legende. Ook de handen ineenslaan met Cadillac als motorleverancier hielp niet de Formule 1 te overtuigen. Desondanks werkte Andretti Global stug door aan de bouw van een fabriek en een F1-bolide in het Verenigd Koninkrijk. Pas toen Michael de touwtjes uit handen gaf aan de TWG Group, werd FOM enthousiast over dit elfde team.

Bottas en Pérez terug op de grid

Afgelopen 7 maart was de kogel door de kerk: Cadillac, gerund door TWG Motorsports waar Dan Towriss de CEO van is, kreeg te horen dat ze mee mochten doen vanaf 2026. Graeme Lowdon, voorheen de topman bij Manor, werd aangewezen als de teambaas. Maar Cadillac heeft nu ook haar coureurs aan kunnen kondigen en dat worden Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

De eerstgenoemde is natuurlijk de ervaren Fin die tien Grands Prix voor Mercedes wist te winnen als de trouwe rechterhand van Lewis Hamilton. Daarna reed hij drie seizoenen voor Sauber, voordat hij bij de Zilverpijlen terugkeerde als reservecoureur.

Pérez bracht het grootste deel van zijn carrière door in het middenveld, maar maakte een boel indruk - eerst in 2012 met Sauber toen hij meermaals dichtbij overwinningen kwam en daarna met Force India en Racing Point. De verrassende zege in de Sakhir Grand Prix van 2020 stelde zijn toekomst veilig, want het overtuigde Red Bull Racing om hem een contract aan te bieden. 'Checo' hielp de Oostenrijkse formatie aan twee constructeurstitels, terwijl Max Verstappen er met vier rijderskampioenschappen vandoor ging. De Mexicaan werd afgelopen december ontslagen vanwege zijn prestaties, maar we weten ondertussen dat het meer aan de auto dan aan zijn talent lag.

Pérez (l) en Bottas (r) in 2021

