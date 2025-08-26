Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021: "Dat was gewoon ingecalculeerd"

Max Verstappen kreeg tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo van 2021 een forse boete aan zijn broek. De coureur van Red Bull Racing had de achtervleugel aangeraakt van Lewis Hamilton, zijn toenmalige aartsrivaal. Dat gebeurde in parc fermé en dat is volgens de regels van de FIA verboden. Bradley Scanes, de coach van Verstappen, onthult nu dat Max dit expres had gedaan.

Verstappen en Hamilton waren tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 continu verwikkeld in een verhitte strijd voor het wereldkampioenschap. Niet alleen achter het stuur, maar ook buiten de auto werden er allerlei mentale spelletjes gespeeld. Op het circuit van Interlagos raakte de Nederlander de achtervleugel van de Mercedes aan en dat kostte hem €50.000. Toevallig bleek diezelfde achtervleugel niet te voldoen aan het technisch reglement. De stewards verklaarden de DRS van Hamilton illegaal en dus werd hij na de kwalificatie gediskwalificeerd. Het lukte hem alsnog om in de race terug te komen en de overwinning te pakken, maar uiteindelijk ging de titel in Abu Dhabi naar Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Duur grapje bleek ingecalculeerd

"Een mooi voorbeeld is dat Max achter de Mercedes ging staan en de achtervleugel even goed voelde", antwoordde Scanes bij de High Performance-podcast op de vraag wat voor mind games er gespeeld werden buiten het racen. "Dat was gewoon ingecalculeerd. Hij wist dat hij niet meer dan een boete van €50.000 zou krijgen en dat het geen straf op de baan op zou leveren. Het was zeker weten van tevoren besproken door het team."

Het was een manier om de druk op te voeren bij Mercedes. "Ze konden de laatste twee races die achtervleugel niet gebruiken, en dat hielp wel, want ze waren ongelooflijk snel in Brazilië. Maar zelfs als dat niet was gebeurd, dan was de focus alsnog op [Verstappen die de vleugel had aangeraakt] komen te liggen met druk vanuit de media."

Related image

Gerelateerd