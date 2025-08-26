Wordt het Yuki Tsunoda, Alex Palou of toch een eigen coureur van Racing Bulls of zelfs F2. De teamgenoot van Max Verstappen voor 2026 is nog niet zeker, maar Isack Hadjar zit in ieder geval niet op een promotie te wachten.

Wat Red Bull met het tweede stoeltje van Red Bull Racing in 2026 gaat doen? Autosport denkt dat er twee kandidaten zijn. De eerste is Alex Palou, waar deze week al geruchten over verschenen. Autosport denkt echter dat het vooral speculatie is en het niet realistisch zou zijn. "In de laatste week van de zomervakantie raakte het uitschot van het internet op hol door de mogelijkheid dat viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou – momenteel het onderwerp van een rechtszaak van 30 miljoen dollar door McLaren – volgend seizoen Tsunoda zou vervangen. De oorsprong van het verhaal was een speculatief artikel in de Indianapolis Star waarin werd beweerd dat “bronnen zeggen” dat Red Bull geïnteresseerd was.. Het is bekend dat Palou graag in de Formule 1 wil rijden, maar zowel hij als zijn management hebben dergelijke geruchten snel ontkend. Is hij zo wanhopig om de overstap naar de Formule 1 te maken dat hij zijn contract bij Chip Ganassi Racing IndyCar voor 2026 zou opzeggen en een van de minst aantrekkelijke stoeltjes op de grid zou accepteren?"

Artikel gaat verder onder video

Hadjar en Red Bull

Nee, volgens Autosport is Isack Hadjar de grootste kanshebber om Yuki Tsunoda in 2026 op te volgen als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. "Isack Hadjar is een andere mogelijkheid, maar hij heeft al openlijk laten weten dat hij dat nog niet ziet zitten. De volgende troefkaart van Red Bull, wat betreft de eigen coureursopleiding, is Arvid Lindblad. Hoewel hij dit jaar dankzij een superlicentie-vrijstelling de ‘rookie’-plaats in VT1 op Silverstone kreeg, is het waarschijnlijker dat hij eerst bij Racing Bulls wordt gepromoveerd."

Related image

'Hadjar is tegen promotie naar Red Bull'

Hadjar zou achter de schermen echter hebben laten weten dat hij totaal niet zit te wachten op een promotie naar Red Bull Racing in 2026. "Bronnen stellen dat Hadjar op dit moment sterk tegent het idee is om naar het seniorenteam te worden gepromoveerd – en terecht. Maar ondanks dat hij zich heeft aangesloten bij het managementbedrijf 22 Ventures, dat ook de zaken van voetballers Kylian Mbappe en Bukayo Saka behartigt, blijft hij een product van het Red Bull-systeem en kan hij worden gedwongen om te gaan."

Gerelateerd