Piquet deelt romantische foto met Verstappen tijdens vakantie met gezin

Voor Max Verstappen, Kelly Piquet en hun gezin zit de vakantie erop, want komend weekend staat de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort op het programma. Kelly Piquet blikt met een laatste post terug op een paar mooie weken.

Verstappen zal, samen met wellicht Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli, de zomerstop van alle coureurs wellicht het hardst nodig hebben gehad. Een vijfde titel op rij in F1 lijkt, met het huidige gat naar Oscar Piastri en Lando Norris en het huidige gat qua prestaties van de auto, een utopie. De Nederlander presteerde met de auto van Red Bull zeker sinds de Grand Prix van Spanje vrij matig, maar het verlopen van zijn prestatieclausule heeft in ieder geval duidelijkheid geschept over zijn toekomst in 2026. Die ligt namelijk bij Red Bull Racing, simpelweg omdat zijn prestatieclausule is verlopen.

Kelly Piquet en Max Verstappen op vakantie

Zowel Verstappen als Piquet hebben veel foto's en video's gedeeld op social media tijdens hun vakantie, waarmee ze een inkijkje gaven in de vakantie van hun gezin. Kelly Piquet sluit de zomerstop af met een romantische foto van haar met Verstappen.

