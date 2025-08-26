FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) is met een kleine verandering gekomen voor de F1 Dutch Grand Prix, maar het kan grote gevolgen hebben. Deze wijziging wordt op het circuit van Zandvoort doorgevoerd en zal een impact hebben op de strategieën van de teams.

Aankomend weekend vindt alweer de vijfde editie van de Dutch Grand Prix plaats sinds de wedstrijd is teruggekeerd op de kalender van de koningsklasse. Max Verstappen won voor thuispubliek in 2021, 2022 en 2023, voordat Lando Norris er vorig jaar met de zege vandoor ging. De wisselvallige omstandigheden van 2023 zorgden ervoor dat die race op Zandvoort een record neerzette voor de meeste inhaalacties ooit tijdens een Grand Prix van de Formule 1, maar als het droog is staat de Noord-Hollandse baan erom bekend dat het lastig is om in te halen.

Meer spanning dankzij Pirelli?

Het probleem van Zandvoort is dat coureurs vrij gemakkelijk de race konden doen met slechts één pitstop. Daar wil Pirelli verandering in brengen door zachter rubber naar Nederland te halen. In plaats van de C1, C2 en C3 (van hard naar zacht) worden de C2, C3 en C4 gebruikt aankomend weekend. De FIA heeft vervolgens besloten een wijziging door te voeren om teams een nog grotere kans te geven een tweestopper te laten werken. De snelheidslimiet in de pitstraat gaat namelijk omhoog van 60 naar 80 kilometer per uur. Dat betekent dat coureurs tijdens een pitstop dus minder tijd kwijt zijn, omdat ze harder door de pitstraat kunnen. Door de tweestopper mogelijk te maken, kunnen teams voor meer verschillende strategieën kiezen, en dat zou de spanning moeten vergroten.

