In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag keken we naar welke artiesten we komend weekend in actie gaan zijn tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland, kwam Bradley Scanes naar buiten met een bijzonder verhaal over Max Verstappen tijdens het seizoen 2021 in F1, zou volgens de geruchten Red Bull uit zijn gekomen bij Alex Palou als teamgenoot van Verstappen voor 2026 en kwam Lewis Hamilton op social media met een statement. Dit is de GPFans Recap van 25 augustus.

Welke artiesten treden er dit jaar op tijdens de pre-race show in Zandvoort?

De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de één-na-laatste keer op het programma en dus is er de organisatie alles aan gelegen om er een topfeest van te maken. In het kader van de entertainment, heeft men bekend gemaakt welke artiesten er in aanloop naar de race van zondag zullen optreden. Meer lezen over welke artiesten je komend weekend mag verwachten? Klik hier!

'Red Bull komt in zoektocht naar nieuwe teamgenoot Verstappen voor 2026 uit bij Palou'

Red Bull Racing lijkt steeds meer richting de conclusie te komen dat Yuki Tsunoda niet goed genoeg is voor een stoeltje bij Red Bull Racing voor 2026 naast Max Verstappen, waardoor de zoektocht is begonnen voor een nieuwe teamgenoot. Die kan wel eens van buitenaf gaan komen. Meer lezen over waarom Palou op het lijstje van Red Bull staat en hoe realistisch zijn komst is? Klik hier!

Scanes over Saoedi-Arabië 2021: 'Mercedes dacht dat Verstappen iemand ging vermoorden'

Bradley Scanes, die performance coach van Max Verstappen was tijdens het titelgevecht met Lewis Hamilton en zo eerste rij zat, heeft een verhaal verteld over de Grand Prix van Saoedi-Arabië van dat jaar en dat Mercedes dacht dat Verstappen na de race 'iemand zou gaan vermoorden' nadat hij tweede was geworden. Meer lezen over het verhaal dat Scanes vertelde over Verstappen achter de schermen tijdens het seizoen 2021. Klik hier!

Hamilton komt met statement op social media: 'Ik heb nagedacht...'

Deze week gaat de tweede seizoenshelft in F1 beginnen met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De afgelopen tijd hebben de coureurs bij kunnen komen, iets wat zeker Lewis Hamilton nodig had. De Brit stelde zelf al dat hij wellicht gewoon door Ferrari vervangen moet worden, maar is nu op social media met een statement gekomen. Meer lezen over de boodschap die Hamilton had op social media? Klik hier!

ESPN: 'Cadillac heeft keuze gemaakt, bevestiging rondom Pérez en Bottas volgt snel'

De kogel lijkt nu echt door de kerk bij Cadillac. De geruchten werden al hardnekkiger, maar nu lijkt het zeker te zijn. Sergio Pérez en Valtteri Bottas keren volgend jaar terug op de grid in F1. Meer lezen over de plannen van Cadillac voor 2026 en waarschijnlijk ook daarna? Klik hier!

F1: The Movie met Brad Pitt vanaf nu ook te streamen: dit is waar en het prijskaartje

F1: The Movie is al een tijdje te zien deze zomer in de bioscoop en heeft al veel publiek getrokken en positieve en negatieve reacties opgeleverd. Nu de film een tijdje uit is, is het ook mogelijk om er digitaal naar te kijken. Meer lezen over waar en voor hoeveel je de film kunt lenen of kopen? Klik hier!

