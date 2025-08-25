Red Bull Racing lijkt steeds meer richting de conclusie te komen dat Yuki Tsunoda niet goed genoeg is voor een stoeltje bij Red Bull Racing voor 2026 naast Max Verstappen, waardoor de zoektocht is begonnen voor een nieuwe teamgenoot. Die kan wel eens van buitenaf gaan komen.

Dit weet IndyStar te melden. Het zou gaan om Alex Palou, die de afgelopen jaren fantastische prestaties heeft laten zien in IndyCar en dit jaar dominant wereldkampioen werd als coureur van Ganassi Racing Honda. Palou is inmiddels vier keer kampioen geworden in de Amerikaanse raceklasse. "Red Bull Racing heeft interesse getoond om viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou in 2026 naast de viervoudig F1-kampioen Max Verstappen van het team in een Formule 1-auto te plaatsen." Palou heeft nog een contract tot eind 2026, dus in principe voor het IndyCar-seizoen 2026, maar Red Bull zou de coureur natuurlijk uit zijn contract kunnen kopen als ze hem voor 2026 coureur van Red Bull willen maken. Er zou namelijk een clausule in het contract zitten die kan worden geactiveerd als het geïnteresseerde team de vereiste prijs wil betalen.

Palou naar F1?

De interesse vanuit F1 in Palou is niet nieuw en Palou zelf liet eerder al weten daar voor open te staan. Inmiddels is dit echter al een tijdje geleden en stelde Palou zelf dat hij F1 uit zijn hoofd heeft gezet. Zowel het management van Palou (Roger Yasukawa) als Ganassi Racing Honda stellen dat er geen gesprekken gaande zijn met een F1-team, wat betekent dat Red Bull zich dus nog niet officieel heeft gemeld bij het team en het kamp van Palou. Palou leek eerder al twee keer bij zijn huidige team te vertrekken, maar twee keer kwam het er niet van. De eerste keer was in 2022, toen hij naar McLaren wilde. Dit ging niet door, waarna hij voor het seizoen 2024 naar McLaren over zou stappen om in IndyCar actief te zijn voor het team dat nu F1 domineert. Ook dat ging echter niet door, omdat het dit keer Palou was die terugkwam op zijn beslissing.

Situatie bij Red Bull

De vraag is dus of het driemaal scheepsrecht gaat zijn voor Palou, die eigenlijk IndyCar inmiddels wel uit heeft gespeeld en wellicht toe is aan een nieuwe stap. Of Red Bull dan de juiste optie is, is afwachten. Yuki Tsunoda staat onder druk, heeft een aflopend contract en presteert niet naar behoren. De geruchten zijn dat hij na 2025 zou vertrekken, maar de vraag is dan wie zijn vervangen zou worden. Zowel Isack Hadjar als Liam Lawson (Racing Bulls) en Arvid Lindblad (F2) lijken nog niet klaar voor het stoeltje naast Verstappen, waardoor een optie van buitenaf zoals Palou wellicht de beste optie is voor 2026.

