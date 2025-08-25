Deze week gaat de tweede seizoenshelft in F1 beginnen met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De afgelopen tijd hebben de coureurs bij kunnen komen, iets wat zeker Lewis Hamilton nodig had. De Brit stelde zelf al dat hij wellicht gewoon door Ferrari vervangen moet worden, maar is nu op social media met een statement gekomen.

De Brit ging dit seizoen naar Ferrari om wereldkampioen te worden, wat zijn achtste keer zou zijn in F1. Hamilton is echter nooit echt in de buurt van dit doel gekomen, deels omdat de auto van Ferrari daar niet goed genoeg voor is. Toch is Hamilton er zelf ook verantwoordelijk voor, want Charles Leclerc presteert beter in de auto van de Italianen. Het was voor de zomerstop zelfs zo erg gesteld met Hamilton, dat hij stelde dat het aan hem lag 'omdat Leclerc wel kan presteren in deze auto' en dat hij misschien wel gewoon door Ferrari vervangen moest worden. Dit zorgde voor geruchten over zijn pensioen na 2025.

Na de zomerstop, waarin Hamilton actief bezig is geweest, heeft Hamilton in een statement gereageerd op zijn eigen uitspraken en de geruchten. De Brit stelt nagedacht te hebben. "Ik ben altijd zo dankbaar voor deze tijd, voor de kans om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. Ik heb over veel dingen nagedacht. Ieder van ons heeft met zoveel te maken, zowel individueel als wereldwijd. Het is zo belangrijk dat we het licht van waarheid en liefde omarmen en voor onszelf zorgen, zodat we beter voor anderen kunnen zorgen. We kunnen niet wegkijken. We moeten doorgaan, ook al is het moeilijk.” Hamilton lijkt zich dus te willen herpakken in de tweede seizoenshelft.

