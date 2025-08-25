Bradley Scanes, die performance coach van Max Verstappen was tijdens het titelgevecht met Lewis Hamilton en zo eerste rij zat, heeft een verhaal verteld over de Grand Prix van Saoedi-Arabië van dat jaar en dat Mercedes dacht dat Verstappen na de race 'iemand zou gaan vermoorden' nadat hij tweede was geworden.

Verstappen, die een flinke voorsprong had opgebouwd in het kampioenschap in 2021, zou richting het einde van het seizoen door een uitstekende reeks aan resultaten van Hamilton zijn voorsprong uit handen geven. Dit gebeurde in Saoedi-Arabië, waar de Nederlander en de Brit een paar keer elkaar op de baan tegen zouden komen en het er stevig aan toe zou gaan. Scanes vertelt in de podcast High Performance wat er na de race, die door Hamilton uiteindelijk werd gewonnen voor Verstappen en Valtteri Bottas, allemaal achter de schermen gebeurde. Zeker bij Mercedes zat de schrik er flink in toen ze Verstappen na de race zagen, aldus Scanes. "Er waren natuurlijk drie rode vlaggen geweest, en er waren ook drie momenten waarop Lewis en Max elkaar op de baan tegen waren gekomen. Hamilton won toen, en wij [Verstappen] werden dus tweede. Toen kwamen we na de race Angela [Cullen], de performance coach van Lewis, tegen. We zijn nu hele goede vrienden. Ik kan me nog herinneren dat ze toen heel duidelijk zei tegen Max dat het leek alsof hij iemand wilden vermoorden."

Schrik zat erin bij Mercedes richting Verstappen

Scanes vervolgt: "Daarna gingen beiden een andere kamer in, dus om je om te kleden en dat soort dingen. Ik weet niet meer precies wie er derde werd [Bottas], maar die zat ook te denken van wat gebeurt er hier. Na die race was het echt van belang om alles weer rustig te krijgen." Dit was zeker het geval, omdat er nog steeds een kampioenschap op het spel stond.

Seizoen 2021 tussen Verstappen en Hamilton

Uiteindelijk zou Hamilton met een voorsprong aan de laatste Grand Prix, de Grand Prix van Abu Dhabi, beginnen. Lang leek Hamilton ook de race op dominante wijze te gaan winnen, maar door een late safety car kwam het veld weer bij elkaar. Verstappen koos voor verse banden, Hamilton niet. De safety car ging in de laatste ronde naar binnen, tot verbazing van Mercedes, waarna Verstappen op die verse banden Hamilton zou inhalen en wereldkampioen zou worden.

