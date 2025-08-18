De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de één-na-laatste keer op het programma en dus is er de organisatie alles aan gelegen om er een topfeest van te maken. In het kader van de entertainment, heeft men bekend gemaakt welke artiesten er in aanloop naar de race van zondag zullen optreden.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Helaas zijn we inmiddels aanbeland bij de één-na-laatste race in de duinen, waarna de Dutch grand Prix - helaas - weer van de kalender verdwijnt.

Gerard Joling present

Het is de organisatie er dan ook alles aan gelegen om er een feest om nooit te vergeten van te maken tijdens de laatste twee edities. Inmiddels heeft men in ieder geval bekend gemaakt welke artiesten tijdens de pre-race show, waarin onder meer de wereldberoemde vlaggetjesactie plaatsvindt, zullen optreden. Zoals eerder al gemeld, zal het volkslied vertolkt worden door operazanger Henk Poort. Daarmee is echter niet de gehele line-up aan artiesten compleet. Gerard Joling zal in ieder geval een passend vervolg gaan geven aan het Wilhelmus, maar hij is niet alleen.

Outsiders en Yves Berendse

De ervaren zanger krijgt namelijk bijval van hardstyle-DJ Outsiders, die 'de populaire nummers van Gerard voorziet van een energieke beat.' Hij speelt een belangrijk onderdeel in de opbouw naar de race: "De DJ vormt de rode draad van de gehele pre-race show." Yves Berendse, bekend van de grote hit 'Terug in de tijd', zal te horen zijn tijdens de eerder genoemde vlaggetjesactie. "Als Zandvoorter voelt dit voor mij echt als thuiskomen, maar dan met de hele wereld op bezoek. Om hier mijn muziek te brengen, midden tussen de vlaggen en het fandoek, is een droom die uitkomt", zegt hij. Ook Joling is dolenthousiast: "Voor zo’n enorm publiek optreden is altijd bijzonder, maar dit is van een ander niveau. De energie van de fans en de sfeer op de grid in mijn eigen land geven kippenvel.” In de aanloop naar de race van volgende week worden er nog meer namen aangekondigd.

