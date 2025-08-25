F1: The Movie met Brad Pitt vanaf nu ook te streamen: dit is waar en het prijskaartje
F1: The Movie met Brad Pitt vanaf nu ook te streamen: dit is waar en het prijskaartje
F1: The Movie is al een tijdje te zien deze zomer in de bioscoop en heeft al veel publiek getrokken en positieve en negatieve reacties opgeleverd. Nu de film een tijdje uit is, is het ook mogelijk om er digitaal naar te kijken.
De film, met Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrol, was al een paar jaar in ontwikkeling, iets wat ook te zien is in de film zelf. Beelden van auto's uit vorige seizoenen in F1, seizoenen waarin het team - APEX GP - zelfs een eigen pitmuur en garage kreeg tijdens raceweekenden, werden in de film gebruikt. De auto's van APEX GP stonden zelfs op de grid tijdens een paar momenten voorafgaand aan de formatieronde, waardoor de film dus ver ging om het allemaal zo realistisch mogelijk te maken.
Waar is F1: The Movie nu te zien?
De film is nu echter niet alleen meer in de bioscoop te zien, maar ook op verschillende streamingdiensten. Gratis is dat echter niet, want de prijs loopt bij streamingdiensten zoals Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, Google Play, en Fandango at Home op naar tussen de dertien euro en 23 euro als je de film wil huren of kopen bij de verschillende streamingsdiensten. De verwachting is ook dat de film op DVD, 4K Ultra en Blu-Ray te vinden gaat zijn, maar wanneer is nog niet bekend. Vaak is dit het derde gedeelte van de lancering van de film.
Gerelateerd
Net binnen
F1: The Movie met Brad Pitt vanaf nu ook te streamen: dit is waar en het prijskaartje
- 46 minuten geleden
Welke coureurs staan er tijdens de tweede seizoenshelft het meest onder druk?
- 1 uur geleden
Kelly Piquet deelt foto's vakantie Verstappen, Viaplay onder vuur | GPFans Recap
- Gisteren 21:47
De beste boardradio's van 2025 tot nu toe op een rijtje | F1 Shorts
- Gisteren 20:54
- 44
FIA over zorgen omtrent snelheid auto's 2026: 'Er zullen ontwikkelingen plaatsvinden'
- Gisteren 19:55
Heeft Mercedes een masterplan voor transfer Verstappen in 2027?
- Gisteren 18:56
- 4
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus