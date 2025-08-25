F1: The Movie met Brad Pitt vanaf nu ook te streamen: dit is waar en het prijskaartje

F1: The Movie is al een tijdje te zien deze zomer in de bioscoop en heeft al veel publiek getrokken en positieve en negatieve reacties opgeleverd. Nu de film een tijdje uit is, is het ook mogelijk om er digitaal naar te kijken.

De film, met Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrol, was al een paar jaar in ontwikkeling, iets wat ook te zien is in de film zelf. Beelden van auto's uit vorige seizoenen in F1, seizoenen waarin het team - APEX GP - zelfs een eigen pitmuur en garage kreeg tijdens raceweekenden, werden in de film gebruikt. De auto's van APEX GP stonden zelfs op de grid tijdens een paar momenten voorafgaand aan de formatieronde, waardoor de film dus ver ging om het allemaal zo realistisch mogelijk te maken.

Waar is F1: The Movie nu te zien?

De film is nu echter niet alleen meer in de bioscoop te zien, maar ook op verschillende streamingdiensten. Gratis is dat echter niet, want de prijs loopt bij streamingdiensten zoals Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, Google Play, en Fandango at Home op naar tussen de dertien euro en 23 euro als je de film wil huren of kopen bij de verschillende streamingsdiensten. De verwachting is ook dat de film op DVD, 4K Ultra en Blu-Ray te vinden gaat zijn, maar wanneer is nog niet bekend. Vaak is dit het derde gedeelte van de lancering van de film.

