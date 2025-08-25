De kogel lijkt nu echt door de kerk bij Cadillac. De geruchten werden al hardnekkiger, maar nu lijkt het zeker te zijn. Sergio Pérez en Valtteri Bottas keren volgend jaar terug op de grid in F1.

Dit weet ESPN te melden. Cadillac gaat vanaf 2026 het elfde team zijn dat F1 komt versterken en gaat dit de komende jaren nog doen met een motor van Ferrari. Daarmee is het, naast Haas, het enige team - naast Ferrari zelf natuurlijk - dat die motor gebruikt in 2026. Cadillac werd in verband gebracht met onder meer Mick Schumacher, Colton Herta, Zhou Guanyu en Jack Doohan, maar het team lijkt dus gekozen te hebben voor ervaring. Veel ervaring.

Pérez en Bottas keren terug

Voor zowel Pérez als Bottas, die bij topteams Red Bull en Mercedes hebben gereden, allebei een keer tweede zijn geweest in het kampioenschap bij de coureurs en meerdere zeges in F1 op hun naam hebben staan, betekent dit dat ze na een jaar weer terugkeren in F1. Pérez zal de nodige sponsoren en financiële mogelijkheden met zich meebrengen, terwijl Bottas qua marketing natuurlijk erg goed ligt in F1. Dit is naast het feit dat het twee ervaren coureurs zijn die alles wel zo'n beetje mee hebben gemaakt in F1, iets wat voor Cadillac absoluut niet het geval is.

Sergio Perez is returning to F1 to drive for the Cadillac team joining the grid in 2026 along with Valterri Bottas, sources told ESPN. — ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2025

