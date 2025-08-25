Rubens Barrichello gelooft nog altijd in de kwaliteiten van de kwakkelende Lewis Hamilton, ondanks dat de Brit het momenteel zwaar heeft bij Ferrari. De voormalig Ferrari-coureur noemt Hamilton een "supercoureur" en denkt zelfs dat hij in 2026 zomaar weer races kan winnen én zijn achtste wereldtitel kan pakken als hij de kans krijgt.

Hamilton, die zeven wereldtitels achter zijn naam heeft staan, heeft het zwaar sinds zijn komst naar Ferrari. De Brit heeft het lastig met de SF-25 en blijft achter bij teamgenoot Charles Leclerc. Na een teleurstellende kwalificatie in Hongarije, waar hij al in Q2 strandde, liet Hamilton zijn frustraties de vrije loop door zichzelf "nutteloos" te noemen en te suggereren dat Ferrari misschien wel van coureur moest wisselen.

Hamilton niet vergeten hoe hij moet racen

Ondanks die problemen blijft Barrichello optimistisch over de toekomst van Hamilton. De Braziliaan denkt dat de Britse coureur zeker niet vergeten is hoe hij moet racen en dat hij zeker weer races gaat winnen als de omstandigheden beter worden. Barrichello ziet vooral kansen voor Hamilton in 2026, wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan worden. "Hij is een supercoureur die alles verdient wat hij in het verleden heeft bereikt. Het is niet zo dat hij nu ineens vergeten is hoe hij moet racen", zo claimt hij bij Mirror. Op de vraag of Hamilton nog races kan winnen en mee kan doen om een achtste wereldtitel als hij een goede auto heeft in 2026 is hij de Zuid-Amerikaan duidelijk: "Zeker weten."

Hamilton geeft Ferrari goede feedback

Hamilton zelf is ook bezig met het verbeteren van de omstandigheden en heeft Ferrari inmiddels van gedetailleerde feedback over de auto voorzien, inclusief suggesties voor ontwikkelingen in de toekomst. Hamilton blijft hoopvol en denkt dat de veranderingen in de reglementen in 2026 hem een betere kans kunnen geven om weer vooraan mee te strijden. Barrichello, die zelf onlangs het NASCAR Brazil stock car championship won, blijft overtuigd van de kwaliteiten van Hamilton en ziet een rooskleurige toekomst voor de coureur in de Formule 1.