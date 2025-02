Het team van Ferrari hoopt dit jaar met Lewis Hamilton en Charles Leclerc een serieuze gooi naar de titel te doen en dat moet gaan gebeuren met de SF-25. De Italianen hebben een filmpje gedeeld op Instagram waarin de motor van de nieuwe bolide voor het eerst te horen is.

De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello. Hamilton krijgt in Maranello gezelschap van Leclerc, waarmee dus een topformatie om voor beide titels te strijden aanwezig lijkt.

Artikel gaat verder onder video

SF-25 te horen

Dat strijden om de titels moeten de heren gaan doen met de SF-25, het nieuwe wapentuig dat van de Italiaanse band gerold is. Ferrari hoopt daarmee de uitstekende weg die de afgelopen seizoenen ingezet is door te voeren. Om de fanatieke fans, die smachten naar de eerste wereldtitel sinds Kimi Raikkonen, alvast warm te maken heeft de Scuderia beelden gedeeld waarin de motor van de nieuwe bolide te horen is.

A new F1 season begins… pic.twitter.com/UsM1zK1zKd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 7, 2025

Gerelateerd