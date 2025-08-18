Martin Brundle maakt zich zorgen over de toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander liet tijdens de Grand Prix van Hongarije weten ook in 2026 bij het team te blijven, maar Brundle wijst erop dat geen enkele auto of coureur een heel seizoen alleen kan dragen en dat de toekomst voor de Limburger na 2026 erg onzeker is.

Verstappen beëindigde alle geruchten tijdens het raceweekend in Hongarije door zijn intentie kenbaar te maken om bij Red Bull te blijven. "Het is tijd om alle geruchten te stoppen. Voor mij was het altijd al duidelijk dat ik zou blijven", verklaarde hij. Ondertussen benadrukt Brundle dat de ingrijpende veranderingen in de Formule 1-reglementen in 2026 – met kleinere, lichtere auto's, het verdwijnen van DRS en de introductie van actieve aerodynamica – enorme gevolgen zullen hebben voor teams en coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst coureurs onzeker

Het is duidelijk dat Verstappen op dit moment alle zeilen moet bijzetten om er nog iets fatsoenlijks voor zijn team van te maken, zeker gezien de zeer wisselvallige prestaties van zijn RB21: "Je kunt een auto niet een heel seizoen dragen", stelt Brundle bij Sky Sports. "De glazen bol is nog nooit zo ondoorzichtig geweest voor een Formule 1-coureur vanwege de veranderingen aan het chassis en de motor voor 2026. Wie gaat het goed doen? Hij weet dat er in ieder geval een Ferrari-stoeltje, een Mercedes-stoeltje, een Red Bull-stoeltje en waarschijnlijk een Aston Martin-stoeltje voor hem beschikbaar zal zijn voor 2027."

Brundle prijst Verstappen

Ondertussen blijft Verstappen strijden voor een podiumplaats in het huidige kampioenschap. Hij staat momenteel derde, net voor George Russell, wat de cruciale aard van de komende jaren voor zowel de regerend wereldkampioen als zijn team benadrukt. Brundle prijst Verstappen om zijn rijstijl en moed, maar benadrukt dat hij niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor het succes van Red Bull. Voorlopig blijven we de Nederlander in ieder geval nog een jaartje zien bij de Milton Keynes-formatie.