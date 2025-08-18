De afgelopen jaren is er veel afgegeven op de windtunnel van Red Bull. Het is een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, zo gaf voormalig teambaas Christian Horner aan, en ook Max Verstappen onthulde dat het moeilijk is om met de faciliteit te werken. Toch heeft de windtunnel ook voor de nodige successen gezorgd. Dus waarom is de windtunnel van Red Bull ineens zoveel slechter dan voorheen?

De windtunnel die Red Bull Racing momenteel gebruikt, is meer dan zeventig jaar oud. De faciliteit staat op zo’n 35 kilometer afstand (in Bedford) van het hoofdkantoor van het team in Milton Keynes. Oorspronkelijk werd de windtunnel gebruikt voor vliegtuigonderzoeken, maar hij bleek ook bruikbaar voor een Formule 1-team. Arrows was in de jaren negentig het eerste team dat ervan gebruik maakte en Stewart Grand Prix deed dat vanaf 1997. Toen het team later werd omgevormd tot Jaguar, bleef de tunnel in gebruik. Red Bull nam Jaguar over en bleef de faciliteit eveneens gebruiken.

Waarom maakt Red Bull nog steeds gebruik van dit model?

Red Bull heeft dus bewust voor deze windtunnel gekozen en pas in 2024 is het begonnen met de bouw van een nieuwe faciliteit. Dat komt omdat de windtunnel in het verleden wél een solide basis bood. Red Bull moderniseerde bovendien enkele kerncomponenten, maar in de hedendaagse Formule 1 draait steeds meer om simulaties. Daarmee kreeg de windtunnel een grotere rol en begint de verouderde technologie Red Bull nu parten te spelen. De faciliteit beschikt wel over een van de meest nauwkeurige schaalmodellen in de Formule 1, waarbij een testmodel zo’n 60 tot 65 procent van de grootte van een echte Formule 1-wagen is. Bekijk hier hoe Christian Horner in de begindagen van Red Bull een rondleiding geeft door de windtunnel.

Is het zo slecht als er wordt beweerd?

De grootste klachten hebben te maken met de ouderdom van de faciliteit. De modernste sensoren en meetsystemen die concurrenten zoals Ferrari, Mercedes en McLaren wél hebben, ontbreken bij Red Bull. Daardoor levert de windtunnel minder betrouwbare data op, die de engineers tijdens een raceweekend moeten vertalen. Bovendien komt de data niet altijd overeen met wat er op de baan gebeurt en vormt ook de correlatie een probleem. De windtunnel zou daarnaast minder efficiënt zijn bij de huidige F1-wagens. De complexe luchtstromen rondom de vloer en de vleugels zijn simpelweg niet altijd goed uit te lezen. "Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te finetunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit", zo vertelde Max Verstappen erover. Daarbij blijft de rode draad dat de windtunnel van oorsprong voor vliegtuigen is gebouwd, wat toch een beperking vormt ten opzichte van tunnels die specifiek voor de Formule 1 zijn ontworpen.

Waarom werkte het voorheen dan wel?

Alles komt uiteindelijk neer op kennis en kunde. Red Bull heeft tot nu toe zes constructeurstitels binnengehaald met wagens die uit de windtunnel in Bedford kwamen. Adrian Newey wist met zijn aerodynamische team hoe de data moest worden vertaald en kon zo om de beperkingen heen werken. Daarnaast koos Red Bull al vroeg in haar bestaan voor CFD-simulaties, iets wat veel concurrerende teams pas de laatste jaren hebben ingevoerd, vaak door de budgetcap. De windtunnel van Red Bull was dus nooit optimaal, maar het team wist de tekortkomingen te compenseren. De complexiteit van de sport en de sterkere concurrentie hebben er echter voor gezorgd dat de problemen de laatste seizoenen steeds zichtbaarder zijn geworden. Het is een oude tool die we gaandeweg hebben geüpdatet. Binnenin zitten veel [nieuwere] onderdelen, maar we hebben enkele beperkingen. We weten wat die beperkingen zijn en proberen er zoveel mogelijk omheen te werken, maar dat is lastiger als je naar een hele kleine delta zoekt, zo verklaarde technisch directeur Pierre Waché.

Wanneer is de nieuwe klaar en wanneer profiteert het team ervan?

In 2024 begon de bouw van een gloednieuwe windtunnel, die naar verwachting vanaf 2026 is opgeleverd. Helmut Marko hoopt de windtunnel komend jaar al te kunnen gebruiken, maar het is realistischer dat het onderdeel pas in 2027 operationeel is. De faciliteit moet namelijk nog worden gekalibreerd, en dat is geen eenvoudige klus, zo liet het team van Aston Martin zien. Ook zij hebben een nieuwe windtunnel en hadden tijd nodig om deze aan de praat te krijgen.

Met de nieuwe faciliteit schaart Red Bull Racing zich bij de hypermoderne teams. Mercedes, McLaren, Ferrari en Aston Martin gingen Red Bull al voor. De verwachting is dat de nieuwe windtunnel een stuk gebruiksvriendelijker wordt, wat zich moet vertalen in betere prestaties op de baan. Hoe snel Red Bull dat onder de knie krijgt, moet nog blijken. Met de investeringen in faciliteiten en het feit dat Red Bull vanaf komend seizoen met een volledig zelfgebouwde motor aan de start verschijnt, betekent dit eigenlijk de geboorte van een nieuw fabrieksteam.

