Zet McLaren dominantie in 2026 door? 'Ze hebben iets fundamenteels gevonden'

Hoewel het reglement komend seizoen flink op de schop gaat en de krachtsverhoudingen daardoor vermoedelijk door elkaar worden gegooid, gaat voormalig F1-engineer Nick Wirth uit van een voortzetting van de dominantie van McLaren. De Engelsman wijst op een fundamenteel foefje van McLaren dat ook in 2026 de doorslag kan geven.

De teams zijn momenteel nog steeds aan het zoeken wat McLaren nu precies zo goed doet. Afgelopen jaar begon het team van Andrea Stella aan de terugkeer naar de top. Diverse onderdelen werden onder een vergrootglas gelegd, waaronder het mini-DRS-systeem, de flexibele vleugels, en er werd ook gekeken naar de remmen van de McLaren. Uiteindelijk heeft de FIA de regels wel aangescherpt, maar niets onreglementairs gevonden.

CFD-simulatie

Wirth legt in de Race F1 Tech Show-podcast uit dat het ‘foefje’ mogelijk niet in een bepaald onderdeel zit, maar eerder in de manier waarop McLaren de onderdelen ontwerpt. Tegenwoordig wordt alles tot op het bot gesimuleerd voordat het daadwerkelijk wordt geproduceerd, en Wirth vermoedt dat hier mogelijk het trucje van McLaren zit. "Het zou me niet verbazen als McLaren een doorbraak heeft bereikt in CFD-simulatie [Computational Fluid Dynamics]," zo stelt hij.

Sensationele downforce

De teams staren zich blind op het bandenbeheer van de MCL39, maar daarmee missen de rivalen het belangrijkste voordeel van de wagen. "Iedereen is compleet in de war door de prestaties, en het is natuurlijk gewoon sensationele downforce. Men heeft het over bandenkoeling, enzovoort, maar niets is te vergelijken met 15 punten extra downforce ten opzichte van de concurrentie."

Fundamentele ontdekking

McLaren heeft de afgelopen jaren diverse knappe koppen binnengehaald en er is ook aandacht besteed aan de digitale aerodynamica. Juist dat ziet Wirth als een groot voordeel. "De auto is niet onverslaanbaar, maar McLaren heeft iets fundamenteels ontdekt. Als ze dat meenemen naar het nieuwe tijdperk in 2026, zal iedereen zich schrap moeten zetten," aldus Wirth.

