Waarom zijn er tijdens het F1-seizoen 2026 twee races op zaterdag?

De kalender voor het F1-seizoen 2026, met de race in Imola die weg is gevallen en de race in Madrid die erbij is gekomen, is inmiddels al een tijdje bekend. Wat opvalt: er zijn twee races die op een zaterdag worden verreden. Waarom?

Het is niet heel erg nieuw dat er F1-races op een zaterdag worden verreden, maar normaal gesproken is het programma tijdens een raceweekend vrij eenvoudig: op vrijdag twee trainingen, op zaterdag een training en de kwalificatie en dan op zondag de Grand Prix. Tijdens sprintweekenden is het vaak een training en kwalificatie op vrijdag, een sprintrace en kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Hoe dan ook: de race is eigenlijk altijd op een zondag, soms verschillend van dag of nacht afhankelijk van de temperaturen (vooral buiten Europa).

Artikel gaat verder onder video

Twee races op zaterdag in 2026

Er gaan in 2026 twee races zijn die op zaterdag worden verreden, alhoewel er voor Nederlanders uiteindelijk maar een enkele race op een zaterdag zal zijn. De Grand Prix van Las Vegas wordt namelijk in Amerika op zaterdagnacht verreden, maar voor Nederlanders zal dit in de nacht van zaterdag op zondag zijn en valt het dus gewoon op een zondag zoals dat bij de de Grand Prix van Australië, Japan en China ook het geval is. In het geval van Las Vegas wordt het echter vooral gedaan om de race tijdens Prime Time te kunnen rijden, wat in het geval van de Verenigde Staten vooral s' avonds is.

Grand Prix van Azerbeidzjan

In 2026 zal de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in Bakoe echter ook op een zaterdag worden verreden, wat ook een zaterdag zal zijn voor Nederlanders. De reden hiervoor: de race zou anders een nationale feestdag in de weg zitten, waardoor de FIA en de organisatie hebben besloten de race op een zaterdag te gaan houden volgend jaar. In 2025 wordt de race gewoon op een zondag verreden.

Gerelateerd