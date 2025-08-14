close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
The Formula 1 grid at the start of the 2024 Las Vegas Grand Prix

Waarom zijn er tijdens het F1-seizoen 2026 twee races op zaterdag?

Waarom zijn er tijdens het F1-seizoen 2026 twee races op zaterdag?

The Formula 1 grid at the start of the 2024 Las Vegas Grand Prix

De kalender voor het F1-seizoen 2026, met de race in Imola die weg is gevallen en de race in Madrid die erbij is gekomen, is inmiddels al een tijdje bekend. Wat opvalt: er zijn twee races die op een zaterdag worden verreden. Waarom?

Het is niet heel erg nieuw dat er F1-races op een zaterdag worden verreden, maar normaal gesproken is het programma tijdens een raceweekend vrij eenvoudig: op vrijdag twee trainingen, op zaterdag een training en de kwalificatie en dan op zondag de Grand Prix. Tijdens sprintweekenden is het vaak een training en kwalificatie op vrijdag, een sprintrace en kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Hoe dan ook: de race is eigenlijk altijd op een zondag, soms verschillend van dag of nacht afhankelijk van de temperaturen (vooral buiten Europa).

Twee races op zaterdag in 2026

Er gaan in 2026 twee races zijn die op zaterdag worden verreden, alhoewel er voor Nederlanders uiteindelijk maar een enkele race op een zaterdag zal zijn. De Grand Prix van Las Vegas wordt namelijk in Amerika op zaterdagnacht verreden, maar voor Nederlanders zal dit in de nacht van zaterdag op zondag zijn en valt het dus gewoon op een zondag zoals dat bij de de Grand Prix van Australië, Japan en China ook het geval is. In het geval van Las Vegas wordt het echter vooral gedaan om de race tijdens Prime Time te kunnen rijden, wat in het geval van de Verenigde Staten vooral s' avonds is.

Grand Prix van Azerbeidzjan

In 2026 zal de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in Bakoe echter ook op een zaterdag worden verreden, wat ook een zaterdag zal zijn voor Nederlanders. De reden hiervoor: de race zou anders een nationale feestdag in de weg zitten, waardoor de FIA en de organisatie hebben besloten de race op een zaterdag te gaan houden volgend jaar. In 2025 wordt de race gewoon op een zondag verreden.

Gerelateerd

Mercedes Hamilton Imola Las Vegas Madrid
Wat te verwachten van Silly Season 2026 in de Formule 1?
Silly Season F1

Wat te verwachten van Silly Season 2026 in de Formule 1?

  • 3 uur geleden
Senior strateeg Red Bull wijst naar kennis van regels bij Verstappen
Max Verstappen

Senior strateeg Red Bull wijst naar kennis van regels bij Verstappen

  • Vandaag 07:57

Net binnen

Balans opmaken

Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025

  • 7 minuten geleden
Christian Horner

Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur

  • 17 minuten geleden
Rookie prestaties

Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"

  • 40 minuten geleden
Liam Lawson

‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’

  • 1 uur geleden
  • 1
Antonelli leert van Russell

Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash

  • 1 uur geleden
Lambiase over Verstappen

Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

  • 25 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x