Lange tijd werd Sebastian Vettel genoemd als mogelijke opvolger van dr. Helmut Marko bij Red Bull Racing. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan en hoewel Vettel nog altijd wil terugkeren in een functie binnen de sport, moet hij bij ZDF-Sportstudio toegeven dat het familieleven hem ook prima bevalt.

‘Seb’ Vettel is binnen Red Bull Racing een legende. De Duitser was namelijk de eerste coureur die kampioenschapsgoud naar de renstal wist te halen. Toch braken magere jaren aan na de introductie van de hybride powerunits in 2014. Vettel zocht zijn heil bij Ferrari, maar een echte kans op de wereldtitel kwam er niet meer. De laatste fase van zijn F1-carrière was bij Aston Martin, totdat hij eind 2022 bekendmaakte te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

'Seb' tevreden met familieleven

Vettel werd genoemd als opvolger van Marko, wat bevestigt dat hij als coureur niet meer in een F1-auto stapt: “Nee, als coureur niet. Die tijd is echt voorbij. Maar een andere functie overnemen, dat is absoluut denkbaar,” zo opent hij. Daarnaast wil hij nog best achter het stuur kruipen, maar dan van hele andere voertuigen: "Op dit moment ben ik erg tevreden met mijn taken en heb ik genoeg te doen. Het is erg leuk met de kinderen, en thuis moet de tractor bestuurd worden."

Vettel past niet helemaal binnen profiel, volgens Marko

‘Seb’ was de beoogde opvolger van Marko, die tot eind 2026 een contract heeft, maar voorlopig neemt Vettel die positie niet over. Marko zelf bevestigde bij F1-insider al dat een eventuele terugkeer van Vettel voorlopig van de baan is. Het team is na het vertrek van voormalig teambaas Christian Horner op de schop gegaan, en de reorganisatie heeft voorlopig de plekken ingevuld. Daarnaast stelt de adviseur van Red Bull dat het huidige profiel dat het team zoekt wellicht niet zo goed bij Vettel past. Zo zoekt het Oostenrijkse team een fulltimer, terwijl Vettel ook nog allerlei andere projecten heeft lopen.

Gerelateerd