Christian Horner from Red Bull Racing

VIDEO | 'Grote bezorgdheid bij Red Bull over personeel met Horner-contracten' | GPFans News

Dion de Brouwer

McLaren-teambaas Andrea Stella wil binnenkort gesprekken voeren over de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Racing Bulls. Hij stelt dat het een ingewikkeld onderwerp is, maar uit wel twijfels over de onafhankelijkheid van het zusterteam.

Albon wijst naar Zandvoort: 'Voelt een beetje alsof je met de auto door een supermarkt rijdt'
Alexander Albon

  • 3 uur geleden
Wolff mist rivaliteit met Horner: 'Gedroeg zich vaak als een lul, maar was wel een hoofdrolspeler'
Toto Wolff

  • Vandaag 09:46
  • 1

Aston Martin

Herbert: 'Alonso verliest glans en Stroll zit hem steeds dichter op de huid'

  • 10 minuten geleden
Magui Corceiro

Magui Corceiro terug aan de zijde van Lando Norris: wie is dit topmodel?

  • 48 minuten geleden
  • 1
Sebastian Vettel

Vettel open en eerlijk: "Die tijd is echt voorbij"

  • 1 uur geleden
  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Verstappen en Piquet met vriendengroep op zomervakantie

  • 2 uur geleden
Alexander Albon

  • 3 uur geleden
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
  • 28 juli
 Familievriend deelt reden voor ontslag Horner:
  • 22 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
  • 26 juli

