Max Verstappen heeft inmiddels met vriendin Kelly Piquet en dochtertje Lily Verstappen een prachtig gezinnetje, waar natuurlijk ook Penelope een belangrijk onderdeel van is. De viervoudig wereldkampioen legt uit wat het met hem doet om zijn dochter te zien na afloop van een slechte race.
Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag.
Rol Lily
Dat Verstappen ontzettend veel geeft om zijn familie en gezin, dat weten we inmiddels wel. Het helpt de viervoudig wereldkampioen dan ook enorm in het verwerken van mindere resultaten op de baan, zo laat hij weten in een speciale video omtrent zijn 200e race in Hongarije. "Zelfs als je een slechte race of weekend hebt, maakt het allemaal helemaal niks uit wanneer je uiteindelijk weer thuiskomt. Dan zie je de kleine baby, de kleine meid die naar je lacht. Dan is alles weer oké. Het leven gaat verder en dat is onderaan de streep het meest belangrijke."
