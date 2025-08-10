Wolff over uitblijven nieuwe contracten Russell en Antonelli: "Je moet ermee omgaan"
De toekomst van George Russell en Kimi Antonelli bij Mercedes is nog altijd ongewis. Het grootste deel van de Formule 1-grid voor 2026 ligt al vast, maar Mercedes heeft nog geen officiële contractverlengingen bevestigd, wat voor speculaties zorgt over de line-up van het team.
Hoewel Max Verstappen lange tijd in de boeken stond om naar Mercedes te vertrekken, blijft hij bij Red Bull Racing. Dit heeft de focus binnen Mercedes gelegd op de huidige coureurs, terwijl het team nog geen contractaanbiedingen heeft gedaan richting Russell en Antonelli. De onzekerheid heeft geleid tot verwarring en spanning bij beide coureurs, waarbij de Brit aangaf dat de afgelopen maanden niet geruststellend waren.
Druk hoort erbij
Mercedes-teambaas Toto Wolff ging tijdens een interview met C4 openhartig in op de situatie. Hij stelt dat druk een integraal onderdeel is van de koningsklasse en dat coureurs ermee moeten leren omgaan. "Het zijn professionele corueurs. Druk als deze hoort bij het spelletje. De druk is gigantisch. Ik sta elke dag op met druk en ga ermee naar bed", zo zegt de Oostenrijker, al geeft hij ook toe dat de constante media-geruchten over Verstappen geen goede voorbereiding zijn voor zijn coureurs.
Unieke situatie
Russell, die eerder zijn zorgen uitsprak over de managementovereenkomst van Mercedes, benadrukte dat hij niet bang is zijn zitje te verliezen, maar dat de afgelopen zes maanden een uitdaging waren. Hij omschrijft het als een unieke situatie waarin de belangen niet altijd op één lijn lagen, wat de teamdynamiek negatief beïnvloedt voor zowel de jonge Italiaan als de Brit. Inmiddels leek hij met eerdere opmerkingen over het dode punt heen en leek er geen haast meer: "Er gaat deze zomer in ieder geval niks gebeuren, want ik wil gewoon uitrusten en opladen voor de tweede helft van het jaar. Er is ook geen tijdsdruk.”
