Toto Wolff is verbaasd over het incident dat zich voordeed tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Miami. De teambaas van Mercedes maakt zich zorgen over wat hij ziet als een "totaal gebrek aan beoordelingsvermogen" bij Red Bull. Aanleiding is een botsing tussen Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli in de pitstraat.

Antonelli, de jonge Italiaan die verrassend pole pakte voor de sprintrace, was bezig met indraaien naar de Mercedes-box toen het misging. Het ging mis op het moment dat de Red Bull-coureur vrijgegeven werd uit zijn pitbox, terwijl Antonelli al bezig was met insturen naar de Mercedes-box ernaast. Ondanks een razendsnelle reactie van de jonge Mercedes-coureur om een grotere klap te voorkomen, kon hij niet voorkomen dat Verstappen zijn voorvleugel beschadigde.

Artikel gaat verder onder video

Wolff geschokt

De FIA-stewards bestraften de Nederlander met een tijdstraf van 10 seconden, waardoor Antonelli tiende eindigde en Verstappen zeventiende, nadat de race achter de safety car was geëindigd. De Oostenrijkse teambaas deed zijn uitspraken in gesprek met Sky Sports na de sprint in Miami. Wolff was geschokt over de onveilige vrijlating: "Het was niet eens in de buurt van veilig." Hij vervolgt: "Als dit in de hoofdrace was gebeurd, zou het serieus vervelend geweest zijn."

Horner en Antonelli reageren

Christian Horner, teambaas van de Oostenrijkse formatie, houdt het kort en noemt het een "menselijke fout" waar lering uit getrokken zal worden. Antonelli is opgelucht dat er geen gewonden vielen en legt uit dat hij een ongeluk probeerde te vermijden zodra hij Verstappen zag uitkomen: "Het was heel ongelukkig, niets te verwijten aan Max, want hij werd gewoon vrijgelaten. Ik ben blij dat er niets ernstigs is gebeurd." Wolff is echter wat minder mild: "Ik ben verbaasd over het totale gebrek aan beoordelingsvermogen. Er raakte iemand in paniek."