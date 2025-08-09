Doornbos wijst naar cruciaal jaar Red Bull en Verstappen: "Dus de druk staat er volop"
Robert Doornbos stelt dat het komend jaar echt 'do or die' is voor Red Bull Racing om Max Verstappen binnenboord te houden. De Nederlander gaf in Hongarije weliswaar zijn bevestiging om in 2026 bij het Oostenrijkse team te blijven, maar er moet een schepje bovenop bij het team om Verstappen ook voor de komende jaren te behouden.
Red Bull heeft de handen ineengeslagen met Ford om de powerunits van komend jaar te ontwikkelen. Daarbij zal het accent meer op de elektrische kant van de krachtbron komen te liggen, een gebied waarin Ford veel expertise heeft. Daarnaast gaat het ontwerp van de Formule 1-wagen ook weer op de schop en ook daarin moet het Oostenrijkse team een topwagen bouwen.
Red Bull moet leveren
Doornbos wijst in een gesprek met Motorsport.com op een cruciaal jaar voor Red Bull Racing om Verstappen bij het team te houden. "Red Bull weet als geen ander dat als zij hem die tools niet meer kunnen leveren, hij vrij is om te gaan. Ze gaan hem echt niet nog drie jaar aan zijn contract houden, terwijl die auto ergens in de middenmoot of achteraan rondrijdt. Dat is voor niemand goed," zo legt hij uit.
Topwagen cruciaal
Het is dus zaak voor Red Bull Racing om alles uit de kast te halen om Verstappen binnenboord te houden: "Dus de druk staat er volop, meer bij het team dan bij Max, om te leveren. En als hij een betere auto kan krijgen, dan is het niet meer dan logisch dat hij dan wisselt van team. En ik denk nog steeds dat Mercedes hem dat kan bieden."
