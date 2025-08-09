De zomerstop is voor Max Verstappen begonnen. De Nederlander geniet van zijn familie, vrienden en vriendin Kelly Piquet, die daarvan kiekjes deelt op haar socials. Daarbij is de viervoudig kampioen uiteraard ook te zien, maar dan wel met een opvallend petje.

Verstappen kon de zomerstop goed gebruiken. Het raceweekend in Hongarije was er namelijk eentje om snel te vergeten. Het afgelopen halfjaar was sowieso een drukke periode voor de viervoudig kampioen. Begin mei werd de geboorte van baby Lily naar buiten gebracht en achter de schermen bij Red Bull Racing stond er ook druk op de positie van voormalig teambaas Christian Horner. Daarnaast stond ook de toekomst van de Nederlander bij Red Bull Racing ter discussie, maar daar werd in Hongarije een einde aan gemaakt. Zo verklaarde de 27-jarige coureur in ieder geval komend jaar nog de Oostenrijkse kleuren te verdedigen. In het kampioenschap speelt Verstappen momenteel een bescheiden rol op de derde plek, met bijna honderd punten achterstand op klassementsleider Oscar Piastri.

Vakantiekiekjes

Voor Verstappen is de zomerstop dan ook een welkom moment om even terug te trekken. Dat doet hij samen met zijn familie en vrienden. De Nederlander heeft naast baby Lily ook bonusdochter Penelope en ook die geniet van de zomerzon. Piquet deelt daarnaast een vakantiekiekje en daar draagt Verstappen toch wel een bijzonder petje.

