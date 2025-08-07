Voor de Braziliaanse Gabriel Bortoleto zal Ayrton Senna altijd het grote idool blijven. De rookie van Kick Sauber heeft echter ook een goede band met Max Verstappen en legt bij TV Globo uit dat het duo niet zoveel van elkaar verschilt.

De regerend Formule 2-kampioen begon zijn debuutjaar nog wat stroef, maar heeft inmiddels al een paar top-tienfinishes achter zijn naam staan. Gemanaged door Fernando Alonso beschikt hij ook over de juiste mensen om zich heen om succesvol te worden. Afgelopen weekend startte hij achter zijn manager en pal voor de neus van Verstappen. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de streep, waarbij Alonso nog liet optekenen dat we kijken naar de beste rookie van de huidige generatie.

Senna bovenaan

Bortoleto onthult dat Senna, net als voor vele Brazilianen, bovenaan staat: "Dat zal hij ook altijd blijven. Als Braziliaan groei je op met de verhalen van deze uitzonderlijke man, iemand die zijn tijd ver vooruit was. Ik denk niet dat er ooit nog iemand zal zijn zoals hij." Vandaag de dag is de Formule 1 een stuk moderner dan toen zijn idool rondreed. "Deze generatie, maar ook de grote coureurs van toen, beseffen dat we dankzij de technologische evolutie veel meer kunnen doen om ons rijgedrag te optimaliseren. We zijn tegenwoordig veel meer bezig met details, omdat we meer middelen hebben om die te analyseren."

Rijstijl Verstappen

Die details tot een voordeel gebruiken, dat ziet Bortoleto dan ook bij Verstappen: "Max heeft de juiste rijstijl en gebruikt de telemetrie optimaal in zijn voordeel. Zijn rondjes voor poleposition benaderen de perfectie. Daarom zet ik hem op hetzelfde niveau als Senna. Hij is echt een van de besten ooit. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze viervoudig wereldkampioen zijn geworden? Slechts een paar coureurs zijn zó dominant geweest als hij. Hij hoort absoluut bij de top; samen met Senna, Hamilton, Schumacher, de gasten die echt uitzonderlijk waren."

