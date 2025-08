Dit jaar doen er een hoop rookiecoureurs mee in de Formule 1 en voorlopig doen een hoop coureur daarvan het uiterst prima in de koningsklasse. Jack Plooij en Jan Lammers stippen aan wie hen het meeste zijn opgevallen op de grid van 2025.

In dit seizoen verschenen we met maar liefst zes rookiecoureurs aan de start van het jaar en daar waar rijders vaak lang nodig hebben om zich aan te passen aan het hoge niveau van de Formule 1, valt het op dat het de meesten dit jaar toch aardig goed lijkt af te gaan. Plooij laat weten wie hem dit jaar is opgevallen: "Lastig hoor. Ik denk, als je het over een rijder hebt, Isack Hadjar. Als je ziet hoe hij in Melbourne begint. Een fout, uitvallen, huilen, op dat stuur slaan. Die jongen heeft zich zó goed herpakt. Ik denk, als je het over de rookies hebt, staat hij bij mij op nummer één", zo stelt hij bij Ziggo Sport.

Lammers

Naar aanleiding van het antwoord van Plooij komt Lammers met de teamgenoot van de Fransman aanzetten: "Ik denk, in het verlengde daarvan, dat Lawson zich toch ook wel heel goed herpakt heeft. Die functioneert nu toch best wel gelijkwaardig aan Hadjar. Ik denk dat Red Bull dat ook wel nodig heeft om hun beoordelingsniveau te rechtvaardigen." De Nieuw-Zeelander is echter niet de enige naam die bij de voormalig coureur naar boven komt: "Ik vind ook Oliver Bearman een soort sluipmoordenaar", zo besluit hij.

