Waarom kreeg Verstappen van FIA geen straf voor zijn inhaalactie op Hamilton?

De FIA moest zich na de F1 Grand Prix van Hongarije focussen op een incident waar Max Verstappen en Lewis Hamilton bij betrokken waren. De FIA oordeelde uiteindelijk dat de Nederlander geen tijdstraf en/of strafpunten hoefde te krijgen. Waarom niet?

Verstappen kende met Red Bull Racing een vrij moeizaam weekend. De Nederlander kon van vrijdag op zaterdag met zijn team geen verbetering vinden, iets waar Red Bull normaal heel goed in is. Dit vertaalde zich ook in de kwalificatie, waar Verstappen uiteindelijk achtste werd. Vervolgens was de start op zondag ook niet best, maar herstelde de Nederlander zich wel goed. Dankzij een tweestopper zou Verstappen echter niet verder komen dan P9. Tijdens die tweestopper moest de Nederlander langs Hamilton, die toen nog niet gestopt was en bezig was met een race waarin hij een enkele keer zou stoppen. Verstappen kwam met een late inhaalactie, waardoor Hamilton buiten de baan moest. Na afloop onderzocht de FIA de inhaalactie.

Verstappen en Hamilton

Het oordeel was vervolgens dat er 'no further action' nodig was. Wat was hier vanuit de FIA de beredenering? Ten eerste was Hamilton zelf niet eens komen opdagen bij de stewards, terwijl Verstappen er wel was. Er was een vertegenwoordiger van het team van Ferrari naar de stewards gekomen, iets wat waarschijnlijk al een teken was en tevens bij de FIA niet in zijn voordeel heeft uitgepakt. Opvallend was wel dat Hamilton bij Viaplay na afloop stelde dat hij wilde voorkomen dat er een crash zou komen en vooral Verstappen als schuldige zag.

Ten tweede stelde volgens de FIA degene die Ferrari representeerde bij de stewards dat er geen contact was geweest tussen Verstappen en Hamilton, dat de Brit vrijwillig van de baan ging en besloot geen poging te wagen om Verstappen uit te dagen. Dit waren de twee voornaamste redenen dat de FIA uiteindelijk besloot om 'no further action' uit te spreken als oordeel.

LAP 30/70



Hamilton has to run wide as Verstappen goes on the charge at Turn 4 - that was close! 😰



Verstappen up to P11 ⬆️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/sz0q57Nrpu — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

