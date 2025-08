Door de zege van Lando Norris is het kampioenschap bij de coureurs spannender dan de afgelopen drie jaar het geval is geweest. Oscar Piastri, die tweede werd tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije voor George Russell, is iets van zijn voorsprong verloren. Max Verstappen kreeg na de race in Boedapest ook een flinke klap te verwerken.

Norris loopt door zijn zege zeven punten in op Piastri, waardoor het nog meer een gevecht tussen twee coureurs om de titel is geworden met ingang van de zomerstop. Verstappen ziet Russell en Charles Leclerc in de buurt komen, terwijl verder Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli punten scoorden en zeker Alonso veel plekken is gestegen.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 284 2 Lando Norris McLaren F1 team 275 3 Max Verstappen Red Bull Racing 187 4 George Russell Mercedes AMG F1 172 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 151 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 64 8 Alexander Albon Williams Racing 54 9 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 10 Esteban Ocon Haas F1 27 11 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 26 12 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 26 13 Isack Hadjar Racing Bulls 22 14 Pierre Gasly Alpine F1 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Carlos Sainz Williams Racing 16 17 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 14 18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 10 19 Oliver Bearman Haas F1 8 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

