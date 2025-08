Max Verstappen is na een kleurloze race als negende over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kende grote moeite met zijn RB21 en was daarnaast niet te spreken over de strategie van het team.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Hongarije aan vanaf de achtste plaats, nadat tijdens de kwalificatie de problemen van de RB21 pijnlijk duidelijk werden. De Limburger klaagde een over een totaal gebrek aan grip, en moest zodoende vanuit het middenveld starten. Ook op zondag ging het niet van harte. Verstappen kwam terecht in een DRS-trein en wist geen progressie te boeken. Uiteindelijk kwam hij als negende over de streep, wat hem twee punten opleverde.

Mogelijke tijdstraf Verstappen

De viervoudig wereldkampioen werd daarnaast nog onderzocht door de FIA, voor een inhaalactie op Lewis Hamilton. De twee maakten geen contact, maar Verstappen dwong de Ferrari-coureur wel tot actie om een crash te voorkomen. De wedstrijdleiding liet echter weten pas na de race naar het incident te zullen gaan kijken. Op moment van schrijven wordt dat nog onderzocht.

Verstappen maakt geen woorden vuil aan Grand Prix van Hongarije

Door Viaplay gevraagd naar wat hij kwijt wil over de race, klinkt het: "Niks, om eerlijk te zijn. Er valt niets van te maken." Verstappen vervolgt: "Maar dat was het hele weekend al zo, dus dat is niet echt schokkend. In het middenveld rij je altijd in het verkeer, dat is automatisch het probleem. Het was gewoon dramatisch. Er is niet veel meer van te maken. Achteraf was langer doorgaan in de eerste stint misschien beter geweest, maar dat was niet goed in te schatten. En als je zo slecht gaat het hele weekend, heb je geen fatsoenlijke informatie. Want niks werkt."

