Max Verstappen gaat beginnen aan zijn tweehonderdste race voor Red Bull Racing. De Nederlander blikt bij Viaplay terug op zijn absolute hoogtepunt voor het Oostenrijkse team, en dat kan voor hem alleen maar de finale in 2021 zijn, in Abu Dhabi.

Verstappen werd in 2016 naar Red Bull Racing gehaald, halverwege het seizoen. De Nederlander nam het plekje in van Daniil Kvyat, die op zijn beurt werd terugverwezen naar Scuderia Toro Rosso. In dat eerste weekend wist Verstappen gelijk vriend en vijand te overtuigen, want de race in Spanje werd direct gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Loyaliteit

Verstappen legt uit dat hij allereerst trots is op het bereiken van 200 races bij één en hetzelfde team: "Het zijn best wel wat wedstrijden natuurlijk, die ik al heb gedaan. En met één team; ik denk dat dat altijd heel mooi en bijzonder is als je zo'n relatie hebt met het team. Daar zal ik zelf later, denk ik, wat meer op terugkijken dan nu. We hebben wel heel veel mooie dingen meegemaakt."

Abu Dhabi 2021

Het absolute hoogtepunt is voor hem, logischerwijs, de finale in 2021: "De emoties in Abu Dhabi in 2021, dat zal ik nooit meer voelen, denk ik, in de racewereld. Dat was tot bijna huilens toe met mensen, omdat het zo'n zwaar seizoen was voor iedereen. Iedereen moest natuurlijk altijd op honderd procent staan. Als je hem dan wint aan het einde van het seizoen, en dan ook dat feest met het hele team de hele avond, dat zijn momenten die je natuurlijk nooit meer vergeet."

Gerelateerd