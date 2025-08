Max Verstappen is inmiddels aangekomen in de paddock in Hongarije, waar om 15:00 uur de Grand Prix van start gaat. Bij aankomst stond de media klaar om wat plaatjes te schieten, maar dat liep niet helemaal goed af.

Max Verstappen is bij uitstek één van de populairste coureurs in de Formule 1-paddock, als het gaat om journalisten en fotograven. Waar de viervoudig wereldkampioen ook loopt, fotograven volgen hem. Zo staat er vrijwel altijd een groepje cameramannen en fotograven bij de ingang van de paddock te wachten totdat de Red Bull Racing-coureur aankomt. Maar in Hongarije ging dat voor één fotograaf niet helemaal goed, zo blijkt uit beelden gedeeld door Red Bull Racing. Gelukkig raakte er niet gewond, zo laat het team met een knipoogweten.

No camera crew were harmed in the making of this arrival 😅#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/5SzmZs2XOZ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 3, 2025

