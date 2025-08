Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Hongarije

Over een uurtje gaat het licht op de Hungaroring uit voor de start van de Grand Prix van Hongarije. Hoewel de McLarens over de snelste wagen lijken te beschikken, is het Charles Leclerc die straks vanaf poleposition mag starten.

Leclerc was op zaterdag uiteindelijk de snelste, tot zijn eigen verbazing. Klassementsleider Oscar Piastri (P2) start op de eerste startrij naast de Monegask. Lando Norris was het hele weekend snel, maar moet het doen met de derde startplek, vlak voor George Russell (P4). Fernando Alonso liet zien dat de AMR25 goed uit de voeten kan op de Hungaroring en reed de vijfde tijd, voor teamgenoot Lance Stroll. Gabriel Bortoleto vertrekt vanaf P7 en doet dat pal voor Max Verstappen, die vanaf de achtste stek zal starten. Liam Lawson (P9) en Isack Hadjar (P10) zorgen ervoor dat de Racing Bulls vanaf de vijfde startrij vertrekken.

Definitieve startopstelling Grand Prix van Hongarije

Oliver Bearman is op P11 de best geklasseerde Haas-coureur, terwijl Lewis Hamilton zaterdag in zak en as zat na zijn twaalfde tijd. Carlos Sainz verdedigt de eer van Williams vanaf P13 en Franco Colapinto is, opvallend genoeg, de best geklasseerde Alpine-coureur met een start vanaf P14. Kimi Antonelli kwam niet verder dan de vijftiende tijd en op P16 staat enkelvoudig racewinnaar Pierre Gasly. Esteban Ocon begint de Grand Prix van Hongarije vanaf de zeventiende stek, terwijl Nico Hülkenberg het moet doen met P18. Alexander Albon (P19) is de laatste op de startgrid, aangezien Yuki Tsunoda de wedstrijd straks vanuit de pitstraat moet aanvangen.

