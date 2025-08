Lewis Hamilton beleefde zaterdag wederom een middag om snel te vergeten nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan Q2 op de Hungaroring. Na afloop van de sessie kan hij zijn frustraties niet in bedwang houden en stelt hij zelfs dat Ferrari wellicht beter naar een andere coureur kan gaan kijken.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Charles Leclerc op P1, kan er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest.

Totale ineenstorting

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakt hij voor de camera van Sky Sports dit keer wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelt de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meent hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo stelt Hamilton. Zware woorden, waarbij je je af kan vragen hoelang de zevenvoudig wereldkampioen op deze manier nog door wil gaan.

