Red Bull Racing heeft na vrijdag geen verbetering kunnen vinden voor de derde vrije training van deze zaterdag. Max Verstappen werd teleurstellend twaalfde in de laatste sessie voor de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Hongarije. Hij is dan ook niet te spreken over de wegligging van zijn RB21.

Het was opnieuw een McLaren één-twee in Vrije Training 3 op de Hungaroring. Oscar Piastri klokte een 1:14.916 en was daarmee 0.032 seconden sneller dan ploegmaatje Lando Norris. Charles Leclerc eindigde wederom als derde voor de andere Ferrari van Lewis Hamilton. De Mercedessen en Aston Martins moesten het met posities vijf tot en met acht doen, terwijl de top tien werd afgesloten door de Kick Saubers van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. En waar waren de Red Bulls gebleven dan? Die kwamen niet verder dan P12 voor Verstappen, op 1.246 seconden achterstand van Piastri, en P19 voor Yuki Tsunoda op bijna twee seconden achterstand.

Van overstuur naar onderstuur

Verstappen liet op de vrijdag al weten dat hij "weinig grip had en geen balans in de auto", maar aanpassingen aan de Red Bull hebben dit niet kunnen verbeteren. Het lijkt erop dat ze eerst last hadden van overstuur, maar nu met het omgekeerde probleem zitten. "Je probeert de achterkant te fiksen en vervolgens is het ploegen met onderstuur", klonk het over de boardradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase, gevolgd door een paar scheldwoorden. Ook Tsunoda kan niet tevreden terugblikken op VT3: "Pff, wat een sessie." Een podium op de Hungaroring lijkt momenteel buiten bereik voor Red Bull, tenzij ze voor de kwalificatie wél een balans tussen het over- en onderstuur kunnen vinden.

