Max Verstappen doet dit weekend tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije voor de 200e keer mee met Red Bull Racing. Zak Brown, de CEO van McLaren, heeft lovende woorden voor de viervoudig wereldkampioen. Hij was vooral in São Paulo vorig jaar onder de indruk, waar Verstappen hem aan de legendarische Ayrton Senna deed denken.

Verstappen maakte zijn Formule 1-debuut in 2015 bij Toro Rosso en verreed ook de eerste vier wedstrijden van 2016 bij het zusterteam. Hij scoorde consistent punten en dus zette de energiedrankfabrikant hem neer bij het hoofdteam Red Bull Racing. De Limburger sleepte in Spanje meteen zijn eerste overwinning binnen. Na 199 Grands Prix met Red Bull Racing staat de teller inmiddels op 65 zeges, 44 pole positions, 117 podiums en vier wereldkampioenschappen. Verstappen hoopt natuurlijk dat er meer overwinningen bij gaan komen met de Oostenrijkse fabrikant, want hij bevestigde op de Hungaroring dat hij in 2026 bij het team blijft.

Brown en Domenicali lovend over Verstappen

"Zijn race in Brazilië vorig jaar was legendarisch", begon Brown tegenover De Telegraaf, gevraagd naar de beste herinneringen die hij aan Verstappen heeft. "Die deed denken aan Ayrton Senna, zeker omdat het in Brazilië was! Max is een onverbiddelijke vechter die geen genade kent. Zeer indrukwekkend wat hij laat zien en hij hoort absoluut thuis in het rijtje van de grootste coureurs aller tijden."

Ook Stefano Domencali is onder de indruk van de impact van Verstappen op de Formule 1. "Max heeft een tijdperk in onze sport gedefinieerd en het niveau van vaardigheid en passie voor racen naar een nieuw hoogtepunt gebracht. Er zijn talloze momenten in zijn carrière die eruit springen. Maar zijn zege in België in 2022, waar hij van de veertiende plaats naar de winst reed, en zijn magistrale optreden in Brazilië 2024, waar hij de omstandigheden volledig beheerste, behoren tot de meest gedenkwaardige in onze geschiedenis", aldus de president en CEO bij het Nederlandse medium.

