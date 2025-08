Ralf Schumacher is van mening dat het avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari een "tragedie" aan het worden is, en dat de zevenvoudig wereldkampioen zichzelf niet helpt met een aantal "ongepaste opmerkingen."

Ferrari arriveerde met goede moed in Spa voor de Grand Prix van België afgelopen weekend, omdat men hoge verwachtingen had van de nieuwe achterwielophanging die in de Ardennen werd geïntroduceerd. Maar alhoewel Charles Leclerc op zondag een knappe derde plaats uit het vuur wist te slepen, stelde Lewis Hamilton erg teleur met twee keer een uitschakeling in Q1. Ferrari deed na de teleurstellende kwalificatie op zaterdag aanpassingen aan de auto, waardoor de Brit de race vanuit de pitstraat moest starten. Uiteindelijk reed hij een knappe inhaalrace en kwam hij als zevende over de streep.

Hamilton bij Ferrari

Ralf Schumacher is niet onder de indruk van het avontuur van Hamilton bij Ferrari: "Lewis vindt het moeilijker om met verandering om te gaan, hij is daar gevoelig voor", klinkt het in de Backstage Pitlane Podcast. "Misschien dat de nieuwe achterwielophanging onbewust beter bij de rijstijl van Leclerc past, dat zullen de komende races uit moeten wijzen. Het is een beetje een tragedie aan het worden."

Ongepaste opmerkingen

Daarnaast is de Duister van mening dat Hamilton zichzelf soms ook in de vingers snijdt: "Hij maakt soms ongepaste opmerkingen", doelt hij op kritiek richting Ferrari. "Als je dan een weekend zoals in Spa aflevert, is dat natuurlijk erg ongelukkig. Maar ik zou hem nog iets meer tijd geven."

