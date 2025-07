Max Verstappen heeft op de mediadag in aanloop naar de F1 Grand Prix van Hongarije een einde gemaakt aan de geruchten over zijn toekomst. Hij blijft 'gewoon' bij Red Bull Racing en stapt dus, in ieder geval voor 2026, niet over naar Mercedes. De Limburger legt uit waarom hij bewust zijn mond niet opentrok over de Zilverpijlen.

Maandenlang deden geruchten de ronde dat Verstappen zou vertrekken richting Mercedes. Red Bull is namelijk in rap tempo minder competitief geworden vergeleken met McLaren, Ferrari en Mercedes, en iemand als Verstappen wil natuurlijk de beste auto onder zich hebben. Gesprekken tussen teambaas Toto Wolff en de viervoudig wereldkampioen zijn er wel geweest en de laatstgenoemde wil zelfs op Spa-Francorchamps vorige week nog niet zeggen voor welk team hij zou rijden. Dat de kans bestond dat hij Red Bull zou verlaten, was wel duidelijk, maar Verstappen heeft het bewust niet specifiek over Mercedes gehad en hij verklaarde in Hongarije waarom. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om bij Red Bull te blijven, zo bevestigde hij vandaag. Een transfer zou echter ook lastiger zijn geworden, omdat de exitclausule niet langer geactiveerd kan worden.

Verstappen bleef bewust stil

"Het ding is dat mensen altijd maar aan het kwebbelen zijn gedurende het hele seizoen", vertelde Verstappen tegenover Sky Sports. "En dat terwijl de enige die erover kan praten of hoort te praten, er niet over praat. Dat ben ik. En dat doe ik expres, omdat het zinloos is om allerlei dingen te roepen, en eigenlijk hoort dat voor iedereen te gelden. Sommige mensen vinden het gewoon leuk om te steken, sommige mensen vinden het leuk om drama te creëren. Maar voor mij is het altijd duidelijk geweest voor volgend jaar."

