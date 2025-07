Max Verstappen loopt natuurlijk alweer enige jaren mee in de Formule 1 en de viervoudig wereldkampioen heeft de meeste circuits dus al vaak genoeg gezien. De Nederlander geeft dan ook toe dat hij weinig interesse meer heeft in het lopen van de welbekende track walks aan het begin van het weekend.

Verstappen, dit jaar de nummer drie in het wereldkampioenschap, loopt natuurlijk al enige tijd mee in de koningsklasse. De Nederlandse rijder doet sinds 2015 mee in de koningsklasse en dus weet hij inmiddels wel van de hoed en de rand wat betreft de circuits die op de kalender staan. Zo nu en dan komen er nieuwe plekken om te racen bij, al is het gros van de circuits waarop we racen alweer even aanwezig op de Formule 1-kalender.

Artikel gaat verder onder video

Google Maps

Om een goed beeld te krijgen van de circuits waarop Verstappen rijdt, houdt hij er een originele manier van verkennen op na, zo vertelt hij in een interview voor Ford Performances: "Het eerste wat je doet als je op een nieuw circuit komt, is het bekijken van onboard-beelden. Wat ik soms ook heel fijn vind om te doen, is op Google Maps kijken. Dan heb je het in je hoofd zitten. Dan kun je er alvast een beetje over nadenken", zo stelt de viervoudig wereldkampioen.

Track walks

Vervolgens gaat het over het lopen van de welbekende track walks, de wandelingen die coureurs vaak aan de start van het weekend doen om het circuit te verkennen: "Ik doe dat niet meer. Als een circuit compleet nieuw is, wil ik het misschien nog wel eens doen. Ik zeg altijd dat mijn out-lap mijn track walk is. Dan ga ik een beetje langzamer. Het is gewoon saai om vijf tot zeven kilometer over een circuit te lopen. Ik prefereer het om gewoon een outlap te doen."

Gerelateerd