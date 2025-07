Hoewel Max Verstappen natuurlijk het liefst zelf achter het stuur zit, kan hij er prima mee leven als iemand anders een ritje maakt en hij als passagier mee moet. Toch plaatst hij in gesprek met Chris Harris één kanttekening: als zijn manager Raymond Vermeulen achter het stuur van een raceauto zit, wordt de viervoudig wereldkampioen als passagier toch behoorlijk nerveus.

Komend seizoen staat Red Bull Racing voor het eerst met eigen power units op de startgrid. Samen met Ford wordt er gewerkt aan de allereerste echte Red Bull Powertrains krachtbron. Ter voorbereiding deelt het Amerikaanse merk veel promotievideo’s met de Nederlander, waarin de nadruk ligt op zijn leven buiten de Formule 1.

Vermeulen prima manager, maar geen coureur

Verstappen zit graag zelf achter het stuur, maar dat geldt alleen voor raceauto’s. Wanneer hij instapt bij Harris, wordt hem gevraagd of hij zich daar prettig bij voelt. "Ik ben blij dat jij rijdt. Normaal gesproken zit ik met mensen die... zoals nu, dan is het allemaal prima. Ik word wel iets nerveuzer als we nu echt zouden gaan pushen. Stel dat ik op een circuit ben en mijn manager rijdt, dan zou ik daar niet naast willen zitten. Zeker niet in een raceauto," grapt hij in gesprek met de Britse journalist.

De zoon van Vermeulen, Thierry, beschikt volgens Verstappen wel over het nodige talent. De 23-jarige coureur komt onder de vlag van Verstappen.com Racing uit in verschillende raceklassen. In 2024 rijdt hij in de GT World Challenge Europe Sprint Cup en daarnaast is hij momenteel actief in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

