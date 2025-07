Red Bull Racing heeft het eerste raceweekend in F1 zonder de ontslagen Christian Horner achter de rug. Met Laurent Mekies is er een nieuwe teambaas voor Max Verstappen en Yuki Tsunoda, en het zou zomaar eens het begin van veel veranderingen kunnen zijn.

In de podcast GPFans Raceteam bespreken presentator Remy Ramijawan en analist van dienst Jan Bolscher - die namens GPFans aanwezig was in België - het ontslag van Horner en vooral de komst van Mekies als teambaas. Bolscher ziet dat Red Bull met Mekies kiest voor een ander type dan Horner. "Het is iemand met heel veel ervaring in de Formule 1, hij heeft heel veel verschillende rollen bekleed en heeft ook een hele technische achtergrond. Dat is een groot verschil met wat Horner had [qua achtergrond]. Die was meer op de voorgrond en was een baasje, wat hij overigens heel goed deed. Het was een man van de marketing, hij straalde iets heel anders uit dan Mekies."

Verandering in aanpak bij Verstappen en Red Bull?

Bolscher denkt dat er bij Red Bull met de komst van Mekies een begin is gemaakt aan een andere aanpak. Hij ziet met het vertrek van Horner nog twee rollen binnen Red Bull die nu nog niet ingevuld zijn. "Hij [Mekies] focust zich puur op het zijn van de teambaas. Dus niet op het motorproject en andere dingen. Volgens mij had Horner drie grote rollen: teambaas, CEO en hij stond aan het hoofd van de samenwerking met Ford. Mekies focust zich echt alleen op de rol van teambaas, dus binnenkort zullen er denk ik twee grote namen aangekondigd worden: een nieuwe CEO en een nieuwe topman voor de motorafdeling. Hij [Mekies] wordt in ieder geval geen CEO, dat wordt een losse rol."

Red Bull volgt trend in F1

Bolscher denkt ook dat Red Bull hiermee een beetje de kant op aan het gaan is van McLaren. "Daar lijkt het wel op. Daar is nog niks officieel over gecommuniceerd verder, maar die twee rollen zijn nu [met het ontslag van Horner] niet ingevuld. Ik verwacht dat daar binnenkort twee mensen voor worden aangekondigd." Bolscher ziet ook een trend in F1. "Het is een hele opvallende trend, dat je de laatste jaren ziet dat veel technische mensen teambaas worden. Stella [teambaas McLaren] is een engineer geweest, James Vowles [teambaas Williams] was bij Mercedes een engineer. Die teams hebben flinke stappen gezet sinds zij een technische man als teambaas hebben. In die zin verwacht ik best wel veel van Mekies bij Red Bull en dat verwacht Red Bull zelf eigenlijk ook. De sfeer is goed en positief en Max vertelde dat hij al heel snel een goede band met Mekies heeft opgebouwd."

