Lewis Hamilton finishte als zevende in de F1 Grand Prix van België en dat terwijl hij van de FIA vanuit de pits moest starten, vanwege aanpassingen in parc fermé. De Ferrari-coureur noemde het vóór de race zelfs "een weekend om te vergeten", maar toch wist hij punten te pakken.

Ferrari had een nieuwe achterwielophanging meegenomen naar het Circuit de Spa-Francorchamps. Deze maakt gebruik van extreme anti-dive en dat was wennen voor Hamilton. Hij vloog er in de kwalificatie voor de Sprint, waarin hij spinde, én voor de Grand Prix al in Q1 uit. Ferrari besloot de set-up te wijzigen voor de race, wat hem een straf in de vorm van een pitstraatstart opleverde. Toch wist de zevenvoudig wereldkampioen zich in rap tempo door het veld te snijden.

Auto veel beter na aanpassingen in parc fermé

"Het was nogal een uitdaging om helemaal vanaf daar te beginnen", begon Hamilton tegenover onder andere GPFans. "We hadden wat aanpassingen aan de auto gemaakt [in parc fermé]. In aanloop naar dit weekend hadden we twee nieuwe onderdelen en Charles testte een daarvan al in Montreal", zo wees hij naar de achterwielophanging. "Charles deed het geweldig vandaag, maar ik moest er nog aan wennen. Dit weekend was voor het eerst dat ik het gebruikte. Het team heeft de avond voor de race goed werk verricht door de problemen op te lossen. De auto was daardoor zoveel beter."

Op perfecte moment naar binnen

Hamilton wisselde op het juiste moment van de intermediates naar de slicks. "Dat is niet altijd mijn sterkste kant geweest", geeft de Brit toe. "Tijdens de vorige race [op Silverstone] kwam ik waarschijnlijk een ronde te vroeg naar binnen. Maar dit keer was het volgens mij perfect." Hij liet verder weten dat zijn Ferrari afgesteld stond voor droog weer, maar desondanks lukte het hem om een boel posities goed te maken, toen de baan nog nat was.

