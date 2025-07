Ferrari introduceert een nieuwe ophanging voor de aankomende F1 Grand Prix van België. Het bevat een 'foefje' waar McLaren al sinds eerder dit jaar mee rijdt. Samen met een nieuwe vloer moet dit de sleutel zijn om overwinningen te pakken in de tweede helft van het seizoen.

De Scuderia begon met goede hoop aan 2025. Ook al won McLaren vorig jaar het constructeurskampioenschap en ging de wereldtitel bij de coureurs naar Max Verstappen, het was Ferrari die de meeste punten had gescoord na zomerstop. Helaas voor de Italianen is het tot nu toe een tegenvallend seizoen geweest. Op de Sprint in China na heeft Ferrari nog geen enkele race gewonnen. Charles Leclerc stond wel in de helft van de afgelopen acht wedstrijden op het podium, maar Lewis Hamilton hebben we nog geen enkele keer een beker in de wacht zien slepen.

Extreme anti-dive

Aan de teleurstellende prestaties moet vanaf dit weekend op het Circuit de Spa-Francorchamps een einde komen. De filmdag van Ferrari op het Autodromo del Mugello, waarbij de nieuwe achterwielophanging aan de tand gevoeld werd, lijkt een succes te zijn geweest. Ferrari introduceerde in Oostenrijk al een nieuwe vloer, maar deze ophanging moet de SF-25 compleet maken. Wat we van buitenaf zullen zien, is dat een van de wishbone-stangen een paar centimeter lager ligt dan eerst. Dit moet voor een effect zorgen dat extreme anti-dive wordt genoemd.

Door de extreme anti-dive wordt de gewichtsoverdracht tussen de voorkant en de achterkant en vice versa, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt, optimaal verdeeld over de onderdelen die de krachten op kunnen vangen. Op die manier moet voorkomen worden dat de Ferrari te veel naar voren duikt, wat de luchtstroom aan de voorkant kan stageren, of dat de achterkant van de auto te veel naar boven wijst, wat ertoe kan leiden dat er te weinig downforce wordt gecreëerd rondom de diffuser. McLaren heeft dit trucje bij de voorwielophanging toegepast in plaats van bij de achterwielophanging, maar het moet hetzelfde effect opleveren.

